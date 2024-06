Caprile, futuro incerto: la possibile scelta di Conte su di lui

Caprile tornerà a breve a Napoli, che la scorsa estate ha acquistato il suo cartellino, il futuro del portiere è però ancora da definire.

Alex Meret sembra destinato a difendere ancora i pali del Napoli da numero 1. L’agente del calciatore, Federico Pastorello, nella giornata di ieri, si era così espresso ai microfoni di TMW: “Rinnovo? Un passaggio obbligato, discuteremo del futuro con il club, ma sono convinto che troveremo una soluzione. Con Conte sembra che tutti vogliano rimanere”. Dichiarazioni esplicite, che hanno confermato le ultime indiscrezioni che vedevano l’ex SPAL apprezzato da Antonio Conte.

Una riconferma, quella di Meret, che permetterà al Napoli di dover intervenire unicamente per un dodicesimo uomo affidabile, come accaduto nelle due ultime estati. Un matrimonio, quello tra Meret ed il Napoli, iniziato nel lontano 2018.

Caprile torna a Napoli, quale sarà il futuro dell’ex Empoli? Le ultime in vista dei ritiri

Elia Caprile è l’altro portiere di proprietà del Napoli che secondo i vari rumors è candidato a difendere la porta degli ex campioni d’Italia. La rivelazione della Serie B, campionato in cui si è distinto in maglia SSC Bari, si è poi confermato nella massima serie italiana, questa volta all’Empoli, con cui ha conquistato la salvezza all’ultima giornata.

Il portiere, investimento della scorsa estate, rientrerà certamente a Napoli, ma il suo futuro, secondo Repubblica, sarebbe ancora da definire. Il portiere potrebbe restare a Napoli, questo è certo, svolgendo il ruolo di dodicesimo uomo, nonostante ciò, l’opzione di un nuovo prestito, non è esclusa dalla dirigenza della società partenopea.

Sarà decisivo il primo dei due ritiri, quello che si svolgerà a Dimaro – Folgarida, in cui il neo allenatore Antonio Conte valuterà per primo le qualità dell’estremo difensore. Ci sarà da comprendere bene la situazione, scegliendo l’opzione migliore per entrambe le parti. Caprile è un ottimo portiere, ma ancora giovane, forse ridurlo a dodicesimo uomo non gli permetterebbe di proseguire il suo processo di crescita che ad oggi, va avanti step by step a gonfie vele.

In caso di cessione temporanea, quindi, il Napoli tornerebbe sul mercato, optando per un vice d’esperienza, un nome affidabile, un po’ una operazione in stile Sirigu, che nell’estate 2022 venne scelto come vice – Meret, salvo restare a Napoli unicamente 6 mesi per accasarsi alla Fiorentina, concedendo il proprio posto a Gollini, futuro campione d’Italia.