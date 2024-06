Chiesa Napoli, dalla RAI l’annuncio che complica i piani: avete saputo?

Nel corso di queste settimane, Federico Chiesa è stato accostato con insistenza al Napoli. Arriva l’annuncio dalla RAI che complica i piani degli azzurri.

La sessione estiva di calciomercato vedrà il Napoli molto attivo, sia per operazioni in uscita che in entrata. Manna è già al lavoro per mettere a disposizione di Antonio Conte un organico competitivo, magari avendo già diversi nuovi innesti dal ritiro di Dimaro-Folgarida.

Nel mirino del Napoli sarebbe finito anche l’esterno della Juventus, Federico Chiesa. Arriva l’annuncio dalla RAI, con il possibile affare che si mette in salita.

Napoli, si complicano i piani per Chiesa: l’annuncio dalla RAI

Il mercato del Napoli è iniziato ad entrare nel vivo nel corso di queste settimane di giugno. Il DS Manna lavora su più fronti, discutendo di possibili cessioni, colpi in entrata e rinnovi contrattuali. Nel frattempo è già stata stilata una lista di obiettivi dal Direttore Sportivo per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Tra i nomi seguiti c’è anche Federico Chiesa, ma la situazione sarebbe piuttosto complicata. Ad annunciare delle difficoltà è il giornalista RAI, Paolo Paganini, che a TuttoMercatoWeb Radio ha parlato della situazione dell’esterno italiano:

“Le trattative ci sono sempre. Un giocatore come Chiesa speriamo sia un protagonista e deve essere concentrato solo su questo, ma è normale che uno pensi al suo futuro, che potrebbe non essere ancora alla Juventus. La Juve l’ha pagato, quindi il sacrificio che farà deve essere ponderato. In Italia oltre al Napoli c’è la Roma, ma anche la Juve credo aspetti un’offerta più dalla Premier, perché sa che così può monetizzare”.

Il futuro di Chiesa è decisamente in bilico. La Juventus vorrebbe prolungare il suo contratto in scadenza nel 2025 spalmando il suo ingaggio, ma la situazione è complessa. Inoltre Chiesa non sarebbe proprio al centro dei piani di Thiago Motta, e ciò ha raffreddato ulteriormente la situazione. Napoli e Roma intanto si son fatti avanti, mostrando il loro interesse per l’esterno bianconero. Del futuro di Chiesa con molta probabilità se ne parlerà al termine dell’Europeo.

La Juventus spera in un grande Europeo di Chiesa, in modo da aumentare le pretendenti. Il club bianconero non vorrebbe cedere l’esterno in Italia, con la preferenza che va verso i club esteri, specialmente della Premier League. L’idea della Juventus è quindi quella di cedere eventualmente Chiesa in Inghilterra, da cui si potrebbe ricavare anche una cifra superiore rispetto a quella che potrebbe offrire il Napoli. Ad ogni modo, i discorsi attualmente sono in stallo e rimandati al termine dell’Europeo, dove poi sarà definito il futuro di Federico Chiesa.