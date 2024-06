Buongiorno, nuovo annuncio di Cairo: il messaggio al Napoli è chiarissimo!

Uno dei giocatori finiti nel mirino del Napoli è il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno. Il presidente granata, Urbano Cairo, ha mandato un chiaro messaggio al Napoli.

Uno dei reparti su cui il Napoli agirà sensibilmente durante il calciomercato estivo è quello difensivo, che nell’ultima stagione è stato disastroso. Sul taccuino di Giovanni Manna ci sono diversi profili, tra cui Alessandro Buongiorno.

Il Napoli ha già presentato una prima offerta per il difensore granata, ma il Toro l’ha rispedita al mittente. Intanto Urbano Cairo ha lanciato un chiaro messaggio al Napoli, ribadendo la mancanza di una cifra utile per convincere i granata a mollarlo.

Napoli, Cairo avvisa gli azzurri su Buongiorno: il messaggio del presidente del Torino

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare del suo capitano, Alessandro Buongiorno. Il difensore granata e della Nazionale italiana è finito nel mirino del Napoli, che spera di piazzare il colpo quanto prima. La richiesta del presidente del Torino è però piuttosto elevata, anche se nel corso dell’intervento odierno alla Milano Football Week ha voluto blindare Buongiorno:

“L’ho già detto altre volte, non ho pensato a questo perché non ho messo sul mercato Buongiorno. E’ rimasto con noi lo scorso anno e sono stato felicissimo di questo, ha fatto un campionato notevolissimo, quindi me lo tengo stretto. Adesso vediamo come vanno gli Europei, gli auguro il meglio e spero sia con noi il prossimo anno ad indossare la fascia di capitano. Sono orgoglioso che Bellanova e Buongiorno siano in Nazionale, sono ragazzi anche molto per bene, hanno fatti passi avanti pazzeschi quest’anno, sono cresciuti durante la stagione in maniera incredibile. Mi auguro veramente che possano dare un bel contributo. Non hanno bisogno di consigli, per loro è una grande occasione, hanno un grande mister, c’è un accompagnatore come Buffon che è una persona straordinaria, insomma c’è tutto quello che serve. Gli faccio solo un in bocca al lupo”.

Dunque il presidente del Torino ha lanciato un chiaro messaggio al Napoli su Buongiorno, annunciando come non sia nelle sue intenzioni di venderlo. Ovviamente sono parole di circostanza, soprattutto visto che il giocatore attualmente è impegnato agli Europei e non può trattare il suo futuro. Sicuramente nel corso del mercato estivo il Napoli porterà altre offerte sul tavolo di Cairo per Buongiorno. Gli azzurri però non vogliono sborsare cifre folli per acquistare il difensore, e quindi si proverà a limare la cifra. Il tutto però è attualmente in stand-by a causa degli Europei, con l’affare che potrebbe dunque decollare al termine della competizione.