Napoli, Raspadori torna sul gol alla Juve: parole da brividi

L’azzurro si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che hanno emozionato il popolo napoletano, il commento sulla rete alla Juve.

Il Napoli è pronto a ripartire nel migliore dei modi, gli azzurri proveranno a ritornare su palcoscenici prestigiosi dopo l’anno di smarrimento post Scudetto. La società partenopea si è decisa ad affidare le chiavi della rinascita ad Antonio Conte, ex CT e tecnico della Juve che ha sempre raggiunto ottimi risultati durante la propria carriera da allenatore. I tifosi azzurri sognano di conquistare un nuovo Scudetto, la fame di vittoria è davvero impressionante.

Proprio sul trionfo in campionato, in particolare sulla vittoria sotto la guida di Luciano Spalletti, si è espresso Giacomo Raspadori: il suo commento sulla rete realizzata all’Allianz Stadium ha rabbrividito il popolo partenopeo.

Gol alla Juve, Raspadori da pelle d’oca: “È di tutti i napoletani”

Giacomo Raspadori ha emozionato i tifosi del Napoli dopo il commento sulla rete realizzata all’Allianz Stadium nei minuti finali del big match alla Juventus, a poche giornate dalla conquista ufficiale del terzo Scudetto partenopeo. Queste le parole rilasciate dal centravanti azzurro a Drive&Talk, podcast lanciato dalla società:

“Il gol contro la Juve è stato un attimo, oltre ad essere brillante per me dal punto di vista personale penso che sia stato un momento per tutti coloro che si trovavano qui, a Napoli. Era qualcosa che facevo in campo con l’aiuto di tutti i miei compagni di squadra ma sembrava che appartenesse a tutti. Quando siamo tornati e abbiamo visto tutto ciò che è successo, ho realizzato tutto”.

Questo il commovente ricordo dell’emiliano che non ha nascosto l’emozione nelle sue parole, il gol realizzato da Raspadori ha poi permesso di avvicinarsi definitivamente alla vittoria del campionato.

Un’impresa inaspettata, imperiosa, che mai sarà cancellata dai libri di storia calcistica. Il tuffo nel passato ha incantato il popolo di fede azzurra che sogna di ritornare a gioire per un altro titolo, sotto la guida del neo arrivato Antonio Conte. I presupposti per compiere un ottimo percorso in campionato ci sono tutti, il supporto della piazza partenopea non esiterà a farsi sentire. Il calore dei tifosi sarà fondamentale, il commento di Raspadori sull’eroica rete messa segno agli acerrimi rivali ha riacceso ulteriormente la passione nel cuore dei supporters. Il fuoco è pronto ad ardere in maniera ancor più accesa, è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno calcistico.