Mercato Napoli, annuncio del ds: “È vero, Conte lo vuole”

Mercato in entrata, il direttore sportivo ha rivelato che è tutto vero: Antonio Conte vuole allenarlo il prima possibile.

Antonio Conte sta iniziando ad entrare nella parte di nuovo allenatore del Napoli: ha espresso chiaramente le proprie esigenze e richieste di mercato. De Laurentiis è pronto ad accontentare il proprio mister e Manna proverà a chiudere quanto prima le diverse trattative che dovrà intavolare con alcuni club.

Il pacchetto dei centrocampisti dovrà essere sicuramente migliorato date le diverse partenze di alcuni giocatori dal 1 luglio. Questi sono Piotr Zielinski che andrà all’Inter, Diego Demme prossimo all’Hertha Berlino, Hamed Junior Traorè di ritorno al Bournemouth per via di un riscatto troppo oneroso e Leander Dendoncker che ha disputato soltanto tre scorci di partite in Serie A.

Da valutare è il profilo di Jens Cajuste su cui due club stranieri avrebbero richiesto alcune informazioni. L’inizio del ritiro sarà cruciale per Conte che dovrà decidere chi trattenere e chi mandare via. Intanto, al gruppo dei calciatori che hanno concluso la recente stagione, si aggiungeranno altri due ragazzi, interpreti di salvezze clamorose con Hellas Verona e Cagliari: Micheal Folorunsho e Gianluca Gaetano.

Conte vuole valutare Gaetano, il Cagliari si candida come alternativa

L’ex allenatore dell’Inter vuole valutare tutta la rosa a sua disposizione. Calciatori come Gaetano e Folorunsho, quest’ultimo convocato ad Euro 2024, dovranno essere analizzati attentamente poichè lontani dalle pressioni della piazza azzurra, sono riusciti ad esprimere il meglio di loro.

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sul mercato in vista della prossima stagione: “Il discorso è rimasto aperto, il ragazzo (Gaetano) è stato bene in Sardegna. Mister Conte ha chiesto di valutarlo e noi ci siamo messi in fila, vediamo ora che succede”.

Nell’ultima stagione Gaetano, ormai non più un ragazzino, ha disputato ben 20 partite di campionato con 5 gol siglati. Soltanto uno con il Napoli, nella trasferta di Lecce (0-4), e ben 4 in 11 presenze con il Cagliari di Claudio Ranieri: semplicemente decisivo ai fini salvezza per la squadra sarda.

In vista della prossima stagione, i rossoblù vorrebbero investire sul suo talento, eventualmente anche in prestito. Da capire sarà la considerazione che Conte avrà di lui e nel corso del ritiro ed eventualmente nella prima parte di stagione. Possibile, infatti, un’iniziale permanenza a Napoli: il centrocampista è partito in direzione Sardegna soltanto a metà della scorsa stagione. La sua valutazione di mercato è di 6 milioni di euro.