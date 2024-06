Calciomercato, Cajuste lascia il Napoli? La notizia è appena arrivata!

Non solo in entrata, il mercato è entrato nel vivo anche in uscita in casa Napoli: arriva la notizia sul centrocampista Jens Cajuste.

Il calciomercato è ormai entrato prepotentemente entrato nel vivo: tutti i club si stanno muovendo e in entrata e in uscita per cercare di costruire una squadra importante per la prossima stagione. L’europeo potrà essere una vetrina per i calciatori così da farsi notare dai principali club. Non è però questo il caso di Jens Cajuste che con la sua Svezia non parteciperà all’avventura in Germania per la mancata qualificazione dei gialloblù.

Nella sua prima annata in azzurro, Jens Cajuste ha visto il campo 26 volte in Serie A senza lasciar mai il segno e fornendo soltanto due assist. Una stagione tutt’altro che positiva, come del resto da parte anche della maggior parte della squadra. L’ex Reims non è riuscito ad imporsi e il suo rendimento non ha convinto i tifosi del Napoli.

La società partenopea, di conseguenza, starebbe valutando il suo futuro. Gli azzurri non hanno un pacchetto di centrocampisti assai folto: Piotr Zielinski andrà via a parametro zero il prossimo 30 giugno per accasarsi a Milano, sponda nerazzurra, Hamed Junior Traorè tornerà al Bournemouth per via di un riscatto troppo oneroso, Leander Dendoncker farà dietrofront nel suo club d’appartenenza, l’Aston Villa, dopo aver disputato appena 3 partite in Serie A e Diego Demme, prossimo all’Hertha Berlino.

Due club stranieri su Cajuste: Antonio Conte deciderà il suo futuro

Nonostante il numero dei centrocampisti non sia assai elevato, Antonio Conte starebbe seriamente valutando la possibile funzionalità di Cajuste all’interno del suo sistema di gioco. Infatti, l’ex Juve ed Inter avrà l’opportunità di scegliere liberamente il futuro del centrocampista dati gli ormai prossimi ritorni sotto l’ombra del Vesuvio di Gianluca Gaetano dal Cagliari e Micheal Folorunsho dall’Hellas Verona.

Entrambi hanno disputato un ottimo campionato e l’ex Lazio ha addirittura strappato un pass per la convocazione ad Euro 2024. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, su Cajuste ci sarebbero due club stranieri che avrebbero chiesto informazioni sul suo conto.

Antonio Conte nelle prossime settimane valuterà direttamente le qualità e potenzialità del giocatore per cercare di trattenere in rosa soltanto coloro che potranno realmente dare un contributo maggiore alla causa partenopea ed al suo progetto di ricostruzione. La valutazione di mercato di Cajuste si aggira attorno ai 10 milioni di euro.