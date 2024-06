Ultim’ora, visite mediche già fatte: lascia il Napoli dopo 5 anni!

In casa Napoli sarà un’estate con diversi addii, con molti veterani che lasceranno il club. Uno di loro ha già effettuato le visite mediche ed è pronto a salutare il Napoli definitivamente.

La sessione estiva di calciomercato sarà fondamentale per il Napoli, che rinnoverà totalmente il proprio organico. Difatti saranno molte le cessioni che saranno effettuate in estate per far spazio ai nuovi innesti.

Tra gli azzurri che lasceranno il club, ce ne sono alcuni che concluderanno la loro esperienza al Napoli dopo molte stagione. Vicino l’addio dopo cinque stagioni per un azzurro, con le visite mediche che già son state effettuate.

Napoli, pronto l’addio dopo cinque stagioni: ha già svolto le visite mediche

Sarà un’estate importante per il Napoli, con il club che cambierà la propria pelle dopo diverse stagioni. Difatti ci sarà l’addio di vari azzurri che hanno militato per molte stagioni nel club, come ad esempio Piotr Zielinski. Oltre al centrocampista polacco, sarà addio anche per un altro centrocampista azzurro dopo svariate annate. Come riporta Sky Sport Deutschland, Diego Demme è pronto a dire addio al Napoli dopo cinque stagioni per ritornare in patria, dove vestirà la maglia dell’Hertha Berlino. Il centrocampista tedesco lascerà il Napoli a parametro zero – proprio come Zielinski – e chiuderà la sua esperienza in Italia.

È praticamente tutto fatto per il trasferimento di Diego Demme all’Hertha Berlino, con il centrocampista tedesco che ha già svolto le visite mediche nelle scorse settimane. Le ultime stagioni al Napoli per Demme non sono state felici, con il tedesco che non ha mai fatto parte delle rotazioni dei vari tecnici. Nonostante ciò, il centrocampista tedesco lascia il Napoli avendo vinto uno scudetto che resterà nella storia del club partenopeo, seppur non ne abbia fatto parte da protagonista. Si concluderà dunque dopo cinque stagioni l’avventura al Napoli di Diego Demme.

Il centrocampista tedesco si appresta a vestire la maglia dell’Hertha Berlinom a cui era già stato vicino la scorsa estate. Difatti Demme a lungo è stato vicino al trasferimento al club tedesco durante la scorsa sessione estiva, ma il Napoli non riuscì a trovare l’accordo con i tedeschi. Il passaggio di Demme all’Hertha Berlino si concretizzerà dunque con un anno di distanza, ed avverrà a parametro zero. Difatti il Napoli ha deciso di non rinnovare il contratto a Demme, che ormai da due stagioni era fuori dai piani del club. Il centrocampista tedesco è pronto a salutare Napoli per ritornare in patria, dove proverà a tornare ad essere protagonista con la maglia dell’Hertha Berlino.