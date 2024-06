Nuovo arrivo al Napoli, era stato alla Juventus con Conte!

Nella giornata odierna c’è stato l’approdo a Napoli di Antonio Conte. Intanto è imminente un nuovo arrivo per gli azzurri, che già ha lavorato con Conte alla Juventus.

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto roventi in casa Napoli, con l’ufficialità di Antonio Conte come nuovo allenatore. Adesso per gli azzurri è il tempo di costruire la squadra per il nuovo tecnico, che proverà a risollevare la squadra dopo un’annata più che complicata.

Saranno diverse le cessioni e gli acquisti che avverranno durante l’estate, con il DS Manna già al lavoro. Sarebbe difatti concluso l’affare che porterà a Napoli un ex Juventus che ha lavorato già con Conte.

Napoli, vicino l’approdo di un ex Juventus: ha già lavorato con Conte

C’è fermento in casa Napoli dopo l’arrivo di Antonio Conte, ma le sorprese per gli azzurri non sono finite qui. Difatti l’approdo del tecnico salentino in azzurro è solo l’inizio della rivoluzione che sarà attuata nel corso di questa estate. Proprio in questi istanti sarebbe stato concluso l’arrivo di un ex Juventus al Napoli. Come riporta Radio Kiss Kiss Napoli, nello staff di Antonio Conte sarà presente Mauro Sandreani, che ha già collaborato al fianco del tecnico salentino nella sua avventura alla Juventus.

Sandreani è una delle figure su cui Conte ripone più fiducia, e ciò è testimoniato dal fatto che i due hanno condiviso anche le avventure con la Nazionale italiana ed al Chelsea, oltre a quella in bianconero. Nell’ultima avventura al Tottenham, Sandreani non ha fatto parte dello staff di Antonio Conte, ma ora è pronto a ritornare. Il collaboratore del tecnico salentino è pronto ad immergersi in questa esperienza al Napoli. Nonostante l’età di 69 anni, Sandreani ha deciso di accettare la proposta avanzatagli da Antonio Conte, e quindi farà parte dello staff del Napoli.

Il ruolo di Sandreani è quello di Collaboratore Tecnico, e quindi sarà una delle figure più importanti all’interno dello staff di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha dimostrato di aver grande fiducia e stima nella capacità del suo fidato collaboratore, e per questo ha insistito per averlo anche al Napoli. Inizialmente l’approdo di Sandreani non era previsto, ma in giornata si sarebbe definito il tutto per il suo ingresso nello staff di Conte. L’ultima avventura di Sandreani è stata con la Nazionale italiana, in cui era Direttore dell’Area Scouting sotto la gestione Mancini. Dopo l’addio del Mancio, Sandreani non ha ricoperto altri incarichi, ma ha continuato a studiare. Gli sforzi son stati ripagati, con Conte che l’ha chiamato accanto a sé in questa avventura al Napoli.