Assurdo Kim, decisione del Bayern Monaco: succederà già questa estate

Solamente un anno fa, il Bayern Monaco prelevava Kim Minjae dal Napoli. Dopo una stagione, arriva la decisione a sorpresa del club bavarese.

L’estate scorsa, in casa Napoli c’è stata la cessione del difensore coreano, Kim Minjae, che è passato al Bayern Monaco per 50 milioni di euro. Gli azzurri non sono riusciti a trovare un sostituto adeguato, mentre i bavaresi si erano assicurati uno dei migliori difensori in circolazione.

Ad un anno dall’acquisto di Kim, è arrivata una decisione clamorosa del Bayern Monaco.

Bayern Monaco, arriva la decisione a sorpresa: c’entra Kim

La scorsa estate il Bayern Monaco ha acquistato dal Napoli, Kim Minjae, su cui i bavaresi puntavano molto per rinforzare il pacchetto difensivo. La stagione del difensore coreano non è stata delle più esaltanti. Anzi, Kim è finito al centro delle critiche a causa delle sue prestazioni. In virtù del pessimo rendimento di Kim, è arrivata una decisione a sorpresa del Bayern Monaco. Come riporta Sky Deutschland, il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo difensore, con Jonathan Tah in cima alla lista dei preferiti.

Oltre al difensore tedesco di proprietà del Bayer Leverkusen, il club bavarese starebbe sondando anche Levi Colwill del Chelsea. Arriva dunque la doccia gelata per Kim, che presto potrebbe essere sostituito da un nuovo difensore. Il coreano proverà a convincere il nuovo tecnico Kompany a puntare su di lui, e quindi ad abbandonare l’idea di acquistare un nuovo difensore.