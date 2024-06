Di Lorenzo, incredibile rivelazione da Coverciano: sta succedendo in questi giorni

Giovanni Di Lorenzo è ancora nell’occhio del ciclone: arriva una clamorosa rivelazione direttamente da Coverciano.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è ancora al centro delle polemiche. Nelle ultime settimane il terzino destro ha espresso la volontà di essere ceduto nella prossima finestra di mercato estiva. Il numero 22 non si è sentito apprezzato dalla società ed ha deciso di provare una nuova esperienza, lontano da Napoli.

L’ex Empoli è nel mirino di Juventus, Inter e Roma: la squadra bianconera sta cercando di capire la reale disponibilità di Di Lorenzo, i nerazzurri punteranno su di lui soltanto nel caso in cui Dumfries verrà ceduto dato il contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2025. Discorso differentemente per la Roma di Daniele De Rossi che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe telefonato Di Lorenzo per capire ancor meglio la questione, prima ancora che l’agente Giuffredi replicasse pubblicamente.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha svelato un’incredibile rivelazione direttamente da Coverciano riguardo all’atteggiamento di Di Lorenzo durante la prima settimana in ritiro con la nazionale azzurra in vista di Euro 2024. Il calciatore, inoltre, non ha disputato l’ultimo match di prova pre-europeo contro la Bosnia ed Erzegovina.

“Di Lorenzo è irrequieto, atteggiamento diverso in Nazionale”: la rivelazione di Sky Sport

Giovanni Di Lorenzo, secondo quanto affermato dal giornalista, avrebbe assunto un atteggiamento un po’ diverso dal solito. Il terzino si è sempre contraddistinto per il suo carattere solare e molto colloquiale ma nell’ultimo periodo è apparso diverso dal solito: “Noi che viviamo Coverciano lo sappiamo, Di Lorenzo parla spesso e in questi 7-8 giorni non ha mai parlato“.

Il calciatore sembra aver accusato l’atmosfera tesa che si è venuta a creare attorno a lui già dall’ultimo match di campionato contro il Lecce. Di Lorenzo, infatti, nel momento della sostituzione contro il club pugliese è stato inondato dai fischi di tristezza da parte dei tifosi del Napoli che tutto si aspettavano tranne che un ipotetico addio del proprio beniamino.

“Si avverte che Giovanni Di Lorenzo è irrequieto“: un chiaro segnale che certifica quanto ancora sia in bilico la sua situazione contrattuale con il Napoli. Intanto, Antonio Conte potrà ricoprire un ruolo fondamentale per trattenere il giocatore sotto l’ombra del Vesuvio nonostante la forte volontà del difensore nel voler dire addio ad una città a cui ha dato tanto e grazie alla quale è diventato grande.