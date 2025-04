Bologna-Napoli, non solo Scudetto: De Laurentiis spia Italiano per il dopo Conte?

Bologna-Napoli non sarà solamente una sfida decisiva per lo Scudetto, ma anche una nuova occasione per osservare Vincenzo Italiano nel caso di addio di Conte

Il nome di Vincenzo Italiano continua a orbitare attorno alla panchina del Napoli. Da tempo apprezzato dal presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico attualmente alla guida del Bologna fu a un passo dagli azzurri due estati fa, quando sembrava pronto a raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti dopo lo scudetto del 2023.

Alla fine, però, il patron napoletano decise di non incrinare i rapporti con l’amico Rocco Commisso, numero uno della Fiorentina, lasciando intatta la stima reciproca. Al posto di Italiano arrivò Rudi Garcia, ma quella sliding door resta un “chissà” che aleggia nell’aria.

Bologna-Napoli, la serata di Italiano: idea per il futuro

Come riportato dal Corriere di Bologna, l’ammirazione tra De Laurentiis e Italiano non si è mai affievolita, e il prossimo Monday Night di Serie A, con il Napoli ospite al Dall’Ara, sarà un’occasione speciale per rivederli faccia a faccia. Una partita da urlo, con i rossoblù in corsa per un posto Champions e gli azzurri aggrappati all’Inter nella lotta per il tricolore.

Sullo sfondo, però, si sussurra di un futuro che potrebbe tingersi di nuovo d’azzurro per il tecnico siciliano, soprattutto se Antonio Conte dovesse salutare il Maradona prima del previsto.

Proprio il destino della panchina del Napoli resta un rebus che appassiona gli addetti ai lavori. Antonio Conte, arrivato nell’estate scorsa con un contratto fino al 2027, ha riportato ordine e grinta, ma i rumors di un possibile addio anticipato non si placano. Secondo il Corriere di Bologna, se il salentino dovesse decidere di interrompere la sua avventura, Italiano sarebbe il primo nome sulla lista di De Laurentiis.

Eppure, non è così semplice. Italiano sembra aver trovato a Bologna la sua dimensione ideale. Dopo un triennio positivo alla Fiorentina, chiuso con due finali europee perse (contro West Ham nel 2023 e Olympiacos nel 2024), il tecnico siciliano sta vivendo una stagione da sogno coi rossoblù. Il club emiliano, consapevole del suo valore e dell’interesse delle big – Milan e Roma incluse – sta pensando di blindarlo con un prolungamento oltre il 2026. Ma si sa, nel calcio, basta una scintilla per cambiare tutto.

Calciomercato allenatori: Italiano, l’osservato speciale

Nel calciomercato degli allenatori, Vincenzo Italiano è ormai un nome di alta fascia, un osservato speciale che fa gola a molti. L’annata con il Bologna potrebbe essere la sua definitiva consacrazione: quarto posto in Serie A, semifinale di Coppa Italia e un gioco che incanta, fatto di verticalizzazioni e pressing alto.

Non a caso, pochi giorni fa è stato nominato Coach of the Month di marzo dalla Lega Serie A, un riconoscimento che certifica il suo momento d’oro. Eppure, il richiamo del Napoli potrebbe essere irresistibile. Una piazza affamata di trofei, un pubblico che vive le partite come nessuno e un presidente che lo corteggia da anni.

Il Bologna non starà a guardare, e il Milan – in cerca di un sostituto per Sergio Conceicao – è già sulle sue tracce. Ma il Napoli ha un vantaggio: quel feeling mai sopito con De Laurentiis, che due anni fa lo sognava come erede di Spalletti. Intanto, il Monday Night è dietro l’angolo. Una partita che potrebbe essere solo l’antipasto di una storia più grande. Appuntamento al Dall’Ara, con gli occhi di Napoli puntati su di lui.