Calciomercato Napoli, restano calde due piste per l’attacco: Conte conferma le scelte

Il calciomercato del Napoli è pronto a decollare nelle prossime settimane e per l’attacco restano due i nomi in pole anche per Antonio Conte

Il calciomercato del Napoli è pronto a decollare nelle prossime settimane, e il reparto offensivo resta al centro dei piani della dirigenza azzurra. Con l’estate 2025 che si avvicina a grandi passi, Antonio Conte, sembra avere le idee chiare. Servono rinforzi di peso per dare nuova linfa all’attacco.

Non è un mistero che il tecnico, famoso per il suo rigore tattico, voglia un bomber capace di fare la differenza. Il ds Giovanni Manna è già al lavoro per accontentarlo. Il countdown è iniziato, e i tifosi sognano un Napoli da urlo, che possa competere per tutti gli impegni della prossima annata, Champions League compresa.

Calciomercato Napoli: i colpi in attacco prendono forma

Il calciomercato del Napoli si preannuncia bollente, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Lorenzo Lucca, classe 2000, è un nome che circola con insistenza. Con i suoi 12 gol stagionali, l’attaccante dell’Udinese ha attirato l’attenzione di mezza Serie A, Napoli compreso.

Dall’altra parte, Ange-Yoan Bonny è il piano B che potrebbe diventare un piano A. Il francese del Parma, nato nel 2003, ha già messo a segno 6 gol in campionato, mostrando lampi di classe e una maturità sorprendente per la sua età. Già seguito a gennaio, Bonny piace per la sua capacità di svariare sul fronte offensivo, un’arma che Conte potrebbe sfruttare per variare il gioco del Napoli.

La domanda che tiene banco tra i tifosi è una sola: chi tra Lucca e Bonny sarà il prescelto per l’attacco del Napoli di Conte? Entrambi i giocatori rispondono all’identikit tracciato dal tecnico. Lucca porta esperienza e concretezza: a 24 anni, ha già dimostrato di poter reggere la pressione di una piazza esigente, e il suo stile si sposerebbe alla perfezione con il 4-3-3 o il 3-5-2 di Conte.

Bonny, invece, è una scommessa dal sapore diverso. A 21 anni, il francese è ancora un diamante grezzo, ma con margini di crescita enormi. Conte, che ha sempre avuto un debole per gli attaccanti versatili, potrebbe plasmarlo a sua immagine e somiglianza, facendone un’alternativa o un erede di Romelu Lukaku. La sua valutazione si aggira sui 20-25 milioni, un investimento più abbordabile rispetto a Lucca, ma con il rischio di doverlo aspettare un po’ prima di vederlo al top.