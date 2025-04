Manna scatenato, triplo assalto a centrocampo: la stella del 2007 nel mirino del Napoli

Il d.s. Giovanni Manna sogna un rinforzo da urlo per il centrocampo del Napoli: triplo assalto e occhi puntati sul gioiellino greco classe 2007

Il Napoli non si ferma. Dopo il colpo estivo di Scott McTominay, che ha portato grinta e solidità al centrocampo azzurro, il club partenopeo guarda già oltre, con l’ambizione di piazzare un altro acquisto da urlo a centrocampo. Le idee, come sempre, sono di primo livello, e il ds Giovanni Manna non resta fermo a guardare.

I tifosi sognano in grande. McTominay, arrivato in estate dal Manchester United per circa 30 milioni, ha già dimostrato di valere ogni centesimo. Ma il club azzurro non vuole accontentarsi. Il prossimo anno saranno ben 3 le competizioni da affrontare e serviranno nomi di livello per riuscire a rimanere competitivi e provare a vincere.

Frattesi e Pellegrini, i nomi mai dimenticati dal Napoli

Frattesi, gioiello dell’Inter, resta un obiettivo concreto. Il suo dinamismo e la capacità di inserirsi lo renderebbero perfetto per il 4-3-3 di Antonio Conte. Certo, strapparlo ai nerazzurri non sarà una passeggiata, con una valutazione che sfiora i 35 milioni.

Poi c’è Pellegrini, il capitano della Roma. A gennaio, il Napoli aveva sondato il terreno, ma la trattativa non è decollata. Oggi, con un contratto in scadenza nel 2026 e qualche mugugno nella capitale, la pista potrebbe riaprirsi. Un profilo che farebbe comodo a una squadra che punta in alto, in Italia e in Europa. Insomma, il Napoli è pronto a giocarsi le sue carte, con un occhio al presente e uno al futuro.

Kostantinos Karetsas al Napoli: il talento del Genk sotto i riflettori

Ma, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb, il vero nome che potrebbe accendere il mercato è quello di Kostantinos Karetsas. Un profilo sconosciuto a più, ma che merita un capitolo a parte. Classe 2007, 17 anni appena compiuti, il trequartista del Genk è una delle promesse più brillanti del calcio europeo.

Nato in Belgio, ha scelto di rappresentare la nazionale greca e sta facendo parlare di sé a suon di giocate. Secondo Transfermarkt, il suo valore è già salito a 13 milioni, ma il Genk non lo lascia partire per meno di 15. E non è difficile capire perché: 31 presenze stagionali, 3 gol e 4 assist nella Jupiler Pro League, un gol storico contro la Scozia che lo ha consacrato come il più giovane marcatore della Grecia. Numeri da capogiro per un ragazzino.

Ma chi è davvero Karetsas? È un centrocampista offensivo mancino, rapido, creativo, con una visione di gioco che ricorda i grandi maestri. Su X, un osservatore lo ha definito “un mix tra Özil e De Bruyne, con la fame di un leone”. Il Napoli lo segue da mesi, vedendo in lui un investimento a lungo termine. Certo, portarlo al Maradona non sarà facile. Club come Liverpool, Manchester United e Bayern Monaco sono già sulle sue tracce. Eppure, l’idea di crescere sotto la guida di Conte, accanto a un bomber come Lukaku, potrebbe fare la differenza.