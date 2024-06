Conte-Napoli, incredibile commento di Fedez in diretta: avete sentito?

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli: arriva il commento anche del rapper Fedez sulla scelta da parte della società partenopea.

La notizia di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli ha scatenato la reazione di tutti gli appassionati di calcio e non solo. L’ex Inter e Juve ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi partenopei che, a seguito di un anno difficile, hanno finalmente gioito per una scelta quasi inaspettata da parte di Aurelio De Laurentiis.

Anche ex calciatori, stelle del calcio italiano, come Gianluigi Buffon e Bobo Vieri si sono espressi in merito all’approdo di Conte sulla panchina del club campano. L’ex portiere di Parma, Juventus e PSG ha affermato che nel caso in cui gli azzurri dovessero fare male arriverebbero secondi in classifica.

Bobo Vieri ha espresso tutto il suo appoggio alla società per la scelta e anche lui ha pronosticato il Napoli come una vera e propria outsider del prossimo campionato di Serie A. Intanto, anche il famoso rapper, Fedez, ha rilasciato un breve commento sul nuovo mister partenopeo.

Conte nuovo allenatore del Napoli, arriva il commento di Fedez

Il commento del famoso rapper Fedez sul nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, è arrivato durante una diretta su Twitch. Ospite del famoso streamer, Greenbaud, si è reso protagonista in merito alla questione.

Fedez, infatti, ha risposto ad una domanda da parte della chat sulla decisione di Aurelio De Laurentiis nello scegliere il profilo di un allenatore così particolare come Conte. La sua risposta è stata secca ed indicativa: “Non me ne frega un ca**o!“.