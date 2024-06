Buongiorno-Napoli, Tuttosport gela gli azzurri: “Brusca frenata, decisione presa”

Il Napoli ha messo i propri occhi su Alessandro Buongiorno del Torino, anche se sulla trattativa per il centrale granata c’è stata un brusca frenata.

Dopo la stagione deludente terminata un paio di settimane fa, il Napoli ha l’obbligo di compiere più di qualche profondo cambiamento tra le proprie fila. Anche perché Antonio Conte, molto probabilmente, porterà con sé una difesa a tre. Proprio il reparto difensivo, infatti, è tra quelli in cui ci saranno più volti noti.

Il primissimo obiettivo per rinforzare la difesa è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno del Torino. In questi ultimi giorni, infatti, il nome del difensore della squadra granata è stato più volte accostato al nuovo Napoli di Antonio Conte. Tuttavia, proprio nelle ultime ci potrebbe essere stata un brutta frenata nella trattativa che porterebbe in azzurro il capitano del team piemontese.

Calciomercato Napoli, l’agente di Buongiorno vuole aspettare i club di Premier League: i dettagli

A ‘svelare’ questo retroscena è proprio il quotidiano sportivo per eccellenza della città di Torino, ovvero ‘Tuttosport’: “L’agente di Alessandro Buongiorno ha comunicato a Giovanni Manna che una decisione sul futuro del suo assistito non verrà presa prima dell’Europeo, visto che, in caso di ottime prestazioni fornite con l’Italia di Luciano Spalletti, gli acquirenti per il suo assistito potrebbe aumentare”.

L’articolo del quotidiano sportivo italiano poi continua: “Per Alessandro Buongiorno, infatti, si potrebbero fare avanti i club del campionato più bello al mondo: la Premier League. Il campionato inglese, di fatto, è un vecchio pallino del centrale del Torino, così come quelli di giocare partite di Champions League e di lottare per il titolo sia in Italia che in Inghilterra”.

L’approfondimento di ‘Tuttosport’ sul futuro di Alessandro Buongiorno si conclude così: “L’agente del difensore del Torino ha comunque ascoltato con molta attenzione l’offerta del Napoli, il quale è pronto ad offrire ad Urbano Cairo ben 40 milioni di euro. Tuttavia, almeno per il momento, il patron granata valuta il cartellino del capitano della sua squadra circa 45 milioni di euro”.

Nelle prossime settimane, quindi, staremo a vedere se il Napoli riuscirà a prendere o meno Alessandro Buongiorno. Nel frattempo, Giovanni Manna è al lavoro anche per un altro difensore centrale: Mario Hermoso. Lo spagnolo, visto il suo mancato rinnovo con l’Atletico Madrid del ‘Cholo Simeone’, potrebbe arrivare nel team azzurro da parametro zero.