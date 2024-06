Napoli-Chiesa, si inserisce un’altra big: “C’è già il piano”

Il Napoli punta forte su Federico Chiesa. Il club azzurro dovrà però lottare con una nota società italiana per arrivare all’acquisto.

Sono giorni importanti per il Napoli e non solo. La società azzurra è molto concentrata sul futuro, ancor più dopo l’avvento di Antonio Conte in panchina. Come già dichiarato dal presidente De Laurentiis, la dirigenza punta ad aprire un nuovo ciclo che dovrebbe quantomeno portare la squadra a lottare all’apice della Serie A e non solo. Il vero top player azzurro siederà in panchina, ma al tempo stesso sarà necessario intervenire sul mercato in entrata e non solo.

Ci sono diversi profili nel mirino della società, alcuni più avanti di altri ma i giocatori che piacciono a Conte son tanti. Tra questi, c’è senza dubbio Federico Chiesa. Quest’ultimo è attualmente un calciatore della Juventus, ma i rapporti con la società bianconera si sono “deteriorati” nel corso dei mesi. La cessione appare ormai scontata, ancor più perchè i contatti legati al rinnovo non decollano. Proprio da qui, nasce la volontà del DS Manna di puntare sull’esterno italiano.

Mercato Napoli, c’è l’Inter sulle tracce di Chiesa: le ultime

Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di Federico Chiesa. Il contratto è in scadenza nel prossimo anno, motivo per il quale il calciatore è finito al centro del mercato. Come riportato da Marco Barzaghi, noto giornalista, tramite il proprio canale “YouTube” l’ala offensiva ha tanto mercato in Italia. Di seguito le sue parole.

“Sembra ci sia un interesse reale per l’acquisto di Federico Chiesa. Per tanti non funzionerebbe nel 3-5-2 di Inzaghi, ma l’allenatore spesso riesce a trasformare i giocatori e a fargli toccare delle vette mai toccate. Si è inserito fortemente il Napoli, Conte lo stima tantissimo. Va però ricordato che c’è anche la Roma di Daniele De Rossi”.

La trattativa per l’acquisto di Federico Chiesa sarà tutt’altro che facile per il Napoli. Il calciatore viene da mesi difficile, ma ciò nonostante ha molto mercato in Italia e non solo. Infatti, l’esterno offensivo vanta qualità importantissime che spesso gli permettono di essere determinante in fase d’attacco.

Il suo periodo di crescita è stato “rallentato” a causa di un brutto infortunio al ginocchio, il quale però è stato completamente superato ed è ormai alle spalle. Infatti, il calciatore ha acquisito nuovamente la giusta consapevolezza nei proprio mezzi, motivo per il quale proverà ad essere l’uomo in più della Nazionale Italiana nel prossimo Europeo.