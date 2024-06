Meret, svolta sul futuro: incontro decisivo con Manna

L’aggiornamento sul futuro dell’estremo difensore sorprende i tifosi, il direttore sportivo scende personalmente in campo.

Il calciomercato del Napoli è pronto a decollare, gli azzurri sono chiamati a piazzare importanti colpi nel tentativo di risollevarsi in seguito al pessimo percorso della scorsa stagione. Il neo direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato positivamente il proprio lavoro, l’ex Juventus è in prima linea per definire il futuro della società azzurra. Lo stesso Manna, infatti, sin dal primo giorno a Castel Volturno ha incontrato tutti i calciatori della rosa partenopea per comprenderne le intenzioni, in tanti hanno voglia di cambiare aria e cerca fortuna altrove.

Proprio su un giocatore dal futuro incerto, vale a dire Alex Meret, sono in arrivo importanti sviluppi di mercato: l’estremo difensore è pronto a incontrare Manna nei prossimi giorni, spunta la decisione dell’agente.

Napoli, Meret verso il rinnovo: fissato l’incontro con Manna

Alex Meret si avvicina a essere il portiere del Napoli anche per le prossime stagioni, il procuratore Federico Pastorello ha in agenda un incontro con Manna che potrebbe risultare decisivo per il raggiungimento del rinnovo fino al 2027. La notizia riferita dall’edizione odierna del Mattino ha colto di sorpresa gran parte dei supporters partenopei, desiderosi di puntare su Elia Caprile. Il portiere della Nazionale è fortemente apprezzato da Antonio Conte, aspetto decisivo che ha spinto Meret a convincersi della permanenza all’ombra del Vesuvio dopo la pessima stagione che è costata innumerevoli critiche anche al classe ’97, spesso bersagliato dai tifosi.

Sarà dunque da definire il futuro di Caprile, girato all’Empoli nella passata stagione e presumibilmente impegnato in una nuova esperienza che gli consenta di formarsi ulteriormente per poi compiere il grande salto. In seguito all’accordo con Meret per il rinnovo di contratto, Manna è chiamato a identificare il vice del friulano poiché Pierluigi Gollini non verrà riscattato e farà ritorno all’Atalanta. Lavori in corso, dunque, in casa azzurra in vista della prossima stagione che si preannuncia positiva.

Il Napoli dovrà compiere un importante lavoro sul mercato e nella gestione dei giocatori già presenti in rosa, aspetto sottovalutato dal presidente De Laurentiis nella passata annata. Adesso il lavoro è delegato a Giovanni Manna, calatosi alla perfezione nella nuova realtà partenopea. Il Napoli è pronto a ripartire, in seguito all’accordo con Antonio Conte è sempre più vicina l’ufficialità per Alex Meret che sogna di conquistare il secondo scudetto della propria carriera, al Napoli.