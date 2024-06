Mercato Napoli, il giocatore conferma l’interesse azzurro: può sostituire Osimhen

Piovono conferme sul giocatore cercato dagli azzurri, lo stesso attaccante ammette l’interesse del club azzurro.

Calciomercato Napoli, tutto pronto per la prima finestra sotto la gestione Conte – Manna. Gli azzurri sono alla ricerca di nuovi innesti che aumentino lo spessore della rosa messa a disposizione del tecnico leccese, dopo la stagione conclusa in decima posizione saranno in tanti a cambiare aria. L’addio più importante sarà indubbiamente quello di Victor Osimhen, pronto al salto di qualità in un big club del panorama europeo. Il nigeriano e la società partenopea aspettano il pagamento della clausola rescissoria di 130 milioni di euro, cifra che verrà riversata sul mercato e, ovviamente, per il nuovo centravanti. Tra questi, oltre a Romelu Lukaku, vi è anche Artem Dovbyk: l’attaccante del Girona piace ad Antonio Conte e il Napoli potrebbe pagare la clausola di 40 milioni. Attenzione, perché proprio il giocatore ha confermato l’interesse degli azzurri in una recente intervista.

Napoli su Dovbyk, il giocatore ammette: “Contatti con il mio agente”

Artem Dovbyk potrebbe ricevere l’investitura di nuovo bomber del Napoli al posto di Victor Osimhen, pronto a salutare. L’attaccante del Girona ha catturato l’interesse di Giovanni Manna, come confermato dallo stesso ucraino in un’intervista rilasciata a Ihor Tsyhanyk su Youtube:

“Sì, è vero, il mio agente sta parlando con alcuni club del campionato italiano. Vedo le notizie ma reagisco con calma, in Spagna mi sento a mio agio. Vediamo, non so come sia la situazione”.

Queste le dichiarazioni di Dovbyk che ha confermato di piacere al Napoli, ma non solo. Su di lui, infatti, c’è anche il Milan che starebbe valutando al ’97 per rimpiazzare Olivier Giroud.

Crescono le probabilità per Dovbyk di vestire l’azzurro nelle prossime annate, nonostante Lukaku sia la priorità assoluta di Antonio Conte che spera di riaverlo a disposizione dopo il fantastico percorso condiviso ai tempi dell’Inter. D’altra parte, il Chelsea ha fretta di cedere il belga entro il 30 giugno e il Napoli sarà difficilmente pronto a investire su big Rom vista la fase di stallo per la vendita di Osimhen. Salgono le quotazioni dell’ucraino, dunque, che a Napoli non avrebbe la possibilità di giocare in Champions League dopo aver centrato la qualificazione con il Girona. Il valzer degli attaccanti è pronto a scatenarsi, i tifosi osservano ogni vicenda e sperano in un grande colpo offensivo che faccia esplodere di gioia il Diego Armando Maradona.