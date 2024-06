Italia, infortunio Meret: arriva l’annuncio di Spalletti

Manca sempre meno all’inizio del prossimo Europeo. L’annuncio di Luciano Spalletti sulle condizioni di un noto calciatore.

L’Italia si appresta a difendere il titolo di Campione d’Europa nella prossima edizione dell’Europeo che si giocherà in Germania. Il torneo prenderà il via il prossimo 14 giugno, con gli azzurri che però saranno impegnati nei giorni successivi con l’Albania. Non a a caso, nelle scorsa ore, il CT ha diramato l’elenco ufficiale dei calciatori che parteciperanno all’importante spedizione.

Nonostante le convocazioni, alcuni uomini sono alle prese con diversi problemi fisici. Tra questi ci sono Niccolò Barella e Alex Meret. Domani l’Italia si appresterà a giocare l’ultimo match prima della competizione, ovvero l’amichevole contro la Bosnia in programma domani sera alle ore 21:00. A tal proposito, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando le condizioni dei due azzurri.

Spalletti analizza le condizioni di Meret: le ultime

Sono ore calde in casa Italia nei giorni che precedono l’inizio del prossimo Europeo. Luciano Spalletti sta provando quantomeno a capire su chi fare affidamento in vista dell’esordio ufficiale contro l’Albania. Il condottiero azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando le condizioni fisiche di Alex Meret e Niccolò Barella. Di seguito le sue parole.

“C’è ottimismo, anche se bisogna aspettare il tempo necessario affinché i calciatori superino questo momento difficile. Barella non può essere preso in considerazione per la sfida di domani, ma per l’Albania si. Lo stesso identico discorso vale anche per Alex Meret”.

Il calciatore dell’Inter è una pedina chiave per lo scacchiere di Luciano Spalletti. Non a caso, lo staff proverà a recuperarlo in vista dell’esordio ufficiale. Discorso diverso, invece, per Alex Meret. Quest’ultimo osserverà dalla panchina, in quanto il primo portiere della Nazionale è senza dubbio Gianluigi Donnarumma. Ciò nonostante, il CT ha deciso di convocare il calciatore che può essere sicuramente utile come uomo spogliatoio e non solo.

Luciano Spalletti è alla sua prima esperienza importante con la Nazionale Italiana, motivo per il quale proverà a fare bene. L’ex Napoli conosce le qualità dei suoi calciatori e proverà a tirare fuori il meglio dal gruppo squadra, proprio come accaduto alla Corte del Vesuvio nella stagione che ha portato allo Scudetto.