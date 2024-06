Mercato Napoli, Olivera cambia ruolo: individuato il nuovo esterno sinistro – SKY

Svelato il nuovo ruolo del difensore uruguaiano che abbandonerà la fascia sinistra, gli azzurri si fiondano su un nuovo laterale.

Il Napoli è pronto a mettere a segno i primi colpi dell’imminente finestra di calciomercato, c’è tanta attesa per gli acquisti da regalare ad Antonio Conte. L’allenatore leccese ha già indicato alla dirigenza la via da seguire, pronta la collaborazione con il direttore sportivo Giovanni Manna. Proprio l’ex tecnico dell’Inter, come rivelato dalla notizia dell’ultim’ora, ha reso nota la propria volontà di cambiare ruolo a Matias Olivera. Tifosi azzurri particolarmente sorpresi, svelato il laterale di fascia su cui gli azzurri sembrano voler puntare.

Napoli, Olivera farà il braccetto: occhi su Gutierrez

Il Napoli di Antonio Conte si appresta a prendere forma, subito in arrivo le prime modifiche apportate dal tecnico. Come rivelato dalla redazione di Sky Sport, l’allenatore ha deciso di spostare Olivera come braccetto di sinistra nel terzetto difensivo, lasciando spazio all’acquisto di un esterno di fascia. Il profilo individuato è Miguel Gutierrez del Girona, messosi in mostra in seguito all’esaltante stagione in Liga.

La notizia ha colto di sorpresa i supporters di fede partenopea, le caratteristiche difensive di Olivera sono dunque destinate a migliorare. L’allenatore lavorerà in maniera importante sull’ex Getafe che potrebbe svelarsi una rivelazione nel nuovo ruolo, c’è tanta attesa per il nuovo Napoli targato 2024/2025. Gli occhi sono puntati soprattutto sul 22 enne spagnolo Gutierrez, in casa Napoli si respira forte entusiasmo per la stagione che verrà.