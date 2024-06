Lukaku Napoli, la rivelazione è incredibile: “Lo ha confessato ai suoi compagni della Roma”

Lukaku verso Napoli, spunta il retroscena: arriva la confessione ad alcuni ex compagni di squadra della Roma.

Romelu Lukaku è l’obiettivo principale per l’attacco partenopeo: Antonio Conte ha espresso tutta la sua volontà di riportarlo a lavorare con sè. Dopo le esperienze in prestito ad Inter e Roma, il centravanti belga verrà nuovamente ceduto dal Chelsea. Il club inglese non ha alcuna intenzione di puntare su di lui e sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con una società che vorrebbe Lukaku a titolo definitivo.

Intanto, sono stati avviati i contatti con il calciatore che sembrerebbe essere disponibile a provare questa nuova avventura. Nell’ultima stagione ha collezionato 47 presenze impreziosite da 21 gol e 4 assist. Numeri importanti alla luce di una stagione comunque molto complessa da gestire che ha visto anche il cambio d’allenatore ad un certo punto della stagione. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 30 milioni di euro ma l’ipotesi trasferimento a titolo definitivo non sembrerebbe essere una possibilità gradita alla società partenopea, abituata a puntare su attaccanti in rampa di lancio.

Intanto, da Il Corriere della Sera, spunta un retroscena incredibile proprio su Lukaku, che avrebbe confidato ad alcuni suoi compagni a Roma dei suoi contatti con il tecnico leccese.

Spunta il retroscena, la confessione di Lukaku

I contatti tra Conte e Lukaku sono stati già avviati e l’ex Juve starebbe cercando di convincere l’attaccante belga. Quest’ultimo, infatti, avrebbe ricevuto anche una proposta dal Milan che vorrebbe approfittare dell’ottimo rapporto con il Chelsea per arrivare ad un compromesso ed aggiudicarsi il calciatore.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere della Sera”, Lukaku avrebbe confessato a qualche suo ex compagno nella Roma delle frequenti telefonate con Antonio Conte, l’allenatore che più di ogni altro in carriera lo ha valorizzato. Dopo anni con più ombre che luci, il centravanti ex Manchester United sembrerebbe voler sposare un progetto che finalmente lo torni a valorizzare e soprattutto con un allenatore in panchina che già conosce e che non ha bisogno di conquistare.

Lukaku si candida a diventare l’attaccante d’esperienza di cui ha bisogno il Napoli, un trascinatore adatto nel sostituire un bomber come Victor Osimhen. La trattativa sembrerebbe essere complessa ma il rapporto tra allenatore e calciatore potrebbe risultare decisivo. Per ora si tratta solo di suggestioni che col tempo, però, potrebbe diventare effettivamente una realtà che soltanto un anno fa pareva impossibile.