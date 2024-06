Natan, messaggio speciale sui social: c’è l’indizio sul futuro? – IL POST

La scorsa estate, il Napoli ha rimpiazzato Kim con Natan. Il difensore brasiliano del Napoli ha lanciato sui propri social l’indizio sul futuro.

La sessione estiva di calciomercato del 2023 è stata disastrosa per il Napoli, con il DS Meluso che non è riuscito a rinforzare l’organico. Gli azzurri si sono privati di Kim Minjae, che è stato sostituito da Natan, che però ha avuto parecchie difficoltà.

La prima stagione al Napoli del difensore brasiliano non si è conclusa nel migliore dei modi, visto che spesso è stato al centro delle critiche. Arriva il messaggio di Natan sul proprio futuro.

Natan, arriva il messaggio sui social: c’è l’indizio sul futuro

In casa Napoli, è in bilico la situazione di diversi azzurri dopo questa stagione disastrosa. All’interno dell’organico sono presenti vari calciatori per cui sono in corso delle valutazioni da parte della dirigenza. Tra i giocatori a rischio cessione c’è anche Natan, arrivato la scorsa estate dal Red Bull Bragantino. Il brasiliano ha trovato poco spazio in questa stagione, e a peggiorare la situazione è stato l’infortunio rimediato a metà stagione.

La prima stagione con la maglia del Napoli si è conclusa poco più di una settimana fa, e tramite i suoi social, Natan ha lanciato un indizio sul proprio futuro:

“È finita la mia prima stagione in Europa. Una stagione in cui ho imparato tante cose, ho avuto nuove esperienze e la certezza che sono sulla strada giusta per raggiungere i miei sogni.Vorrei ringraziare la tenerezza del popolo napoletano che sin dall’arrivo mi ha dato tutto il sopporto e incoraggiamento di cui ne avevo bisogno in ogni momento.

Fra un po’ si inizierà una nuova stagione, con una nuova storia e, se Dio vuole, con tante conquiste indossando questa maglia con tanta storia”.

Il difensore del Napoli ha dunque ridato appuntamento ai tifosi per la prossima stagione, in cui spera di poter diventare un titolare inamovibile. Al momento il nome di Natan non dovrebbe figurare nella lista dei possibili partenti, con Conte che punterebbe molto su di lui. Inoltre nel corso di questa stagione, il difensore brasiliano ha dimostrato di avere delle buone qualità che vanno sgrezzate. Antonio Conte sarebbe pronto a lavorare minuziosamente su Natan, in modo da farlo consacrare con la maglia del Napoli. Intanto il difensore brasiliano è molto fiducioso in vista del futuro, ed ha rimandato l’appuntamento con i tifosi del Napoli alla prossima stagione. Staremo a vedere se effettivamente Natan sarà trattenuto, o se sarà ceduto nel corso del mercato estivo.