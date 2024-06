Conte Napoli, la formazione stilata da 7 Gold è da impazzire: 3-4-3 con 6 super colpi – FOTO

In casa Napoli ci sarà una profonda rivoluzione, con la dirigenza che vuole mettere a disposizione di Conte una squadra competitiva. Spunta la formazione del Napoli con sei super colpi.

L’ultima stagione del Napoli non si è conclusa nel migliore dei modi, con gli azzurri che si sono piazzati al decimo posto in campionato. In vista della prossima stagione, l’idea della società è quella di rinnovare in maniera decisa l’organico.

La dirigenza ha già messo nel mirino diversi obiettivi da regalare ad Antonio Conte. Intanto spunta l’undici ideale del Napoli per la prossima stagione, con sei super innesti provenienti dal mercato.

Napoli, la formazione ideale di Conte: 3-4-3 con sei colpi dal mercato

Nei giorni scorsi, in casa Napoli è stato formalizzato l’accordo con Antonio Conte, che presto diventerà il nuovo allenatore. La tifoseria ora attende l’annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis, che potrebbe arrivare in questi giorni. Intanto si inizia già ad ipotizzare il Napoli di Antonio Conte, con Giovanni Manna che potrebbe regalare al tecnico diversi colpi dal mercato.

L’ipotetico undici titolare del Napoli è stato stilato da 7Gold, che ha proposto la formazione dei sogni. Difatti l’undici titolare stilato dall’emittente sarebbe il seguente: Meret (Caprile); Hermoso, Rrahmani, Buongiorno; Bellanova, Khephren Thuram, Lobotka, Olivera; Chiesa, Lukaku, Kvaratskhelia. Un undici che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli, che sognerebbero di avere questa formazione nella prossima stagione. Ovviamente Giovanni Manna è già al lavoro per portare a Napoli alcuni dei nomi presenti in questa formazione, e da mettere a disposizione di Antonio Conte. Al momento il tecnico salentino non ha avanzato ancora nessuna richiesta particolare al club, ma nel corso dei prossimi incontri potrebbero esserci delle novità.

Il nuovo Direttore Sportivo del Napoli è al lavoro su più fronti, visto che va completamente rinnovato l’organico. Innanzitutto si dovrà operare sul reparto difensivo, che in questa stagione ha mostrato tutte le sue lacune. Sul taccuino di Manna ci sono diversi difensori, ma il nome in pole sarebbero quello di Alessandro Buongiorno. Il dirigente azzurro è al lavoro anche sul post Osimhen, visto che il bomber nigeriano sarà ceduto. Antonio Conte avrebbe chiesto a Giovanni Manna il suo pupillo, ovvero Romelu Lukaku. L’idea di Manna sarebbe quella di puntare su altri profili, come ad esempio Artem Dovbyk del Girona. Per gli altri reparti della rosa verranno effettuate delle operazioni meno onerose, ma inserendo nell’organico dei giocatori funzionali per il sistema di gioco di Antonio Conte.