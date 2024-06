Ultim’ora Lindstrom, via subito dal Napoli: clamorosa notizia, c’è già il sostituto!

Jesper Lindstrom può lasciare immediatamente il Napoli, arriva un’importante notizia da Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

Il calciomercato del Napoli sta per entrare improvvisamene nel vivo. Dopo l’annuncio di Antonio Conte come prossimo allenatore, atteso nelle prossime ore, il nuovo capo dell’area sportiva Giovanni Manna intensificherà i contatti per esaudire le richieste del tecnico.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo l’ultima stagione deludente, ha deciso di non badare a spese e quindi vuole accontentare le richieste del tecnico, puntando alla costruzione di una squadra forte e che possa puntare immediatamente almeno alla riconquista della qualificazione alla Champions League, con uno sguardo anche a qualcosa di più.

Calciomercato Napoli, il Lione può prendere Lindstrom in prestito

Ovviamente non ci saranno solo gli acquisti da fare, sarà importante chiudere anche le giuste cessioni. Uno dei calciatori in bilico, dopo l’ultima stagione non eccezionale, è Jesper Lindstrom. Il danese ex Eintracht Francoforte potrebbe lasciare già nelle prossime settimane il Napoli, per iniziare la sua nuova avventura calcistica.

A riferirlo è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che ha svelato come per il trequartista sia arrivata una proposta da parte del Lione. Il Napoli starebbe così valutando la cessione in prestito del giocatore. Lindstrom non ha avuto moltissimo spazio, relegato al ruolo di riserva di lusso, sia con Garcia, ma anche con Mazzarri e Calzona. Quest’ultimo aveva addirittura dichiarato come le caratteristiche di Lindstrom mal si coniugassero col gioco del Napoli, alludendo al suo addio. Ovviamente pesa l’investimento da quasi 30 milioni di euro fatto lo scorso anno e la società partenopea non può svalutare troppo il valore del giocatore. Ecco perché la cessione in prestito può essere la soluzione ideale, in modo da mettere in vetrina le qualità di Lindstrom.

Cambiaghi al Napoli, l’ultima idea di Manna per l’attacco

Ma non è finita qui, al suo posto il neo d.s. avrebbe già individuato su chi puntare: si tratta di Nicolò Cambiaghi, esterno classe 2000 di proprietà dell’Atalanta che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Empoli. Con la maglia dei toscani ha messo a segno 1 rete e 5 assist in 37 presenze totali. Dotato di buon dribbling ed estro, Cambiaghi potrebbe essere un acquisto giovane ma dalle ottime potenzialità da tenere in panchina come vice Kvaratskhelia. Un giocatore capace di impattare anche a gara in corso e in generale di dare il suo contributo alla causa, ma che magari non farebbe drammi in caso di panchina. Al d.s. Giovanni Manna piace parecchio, c’è da capire se con l’Atalanta si riuscirà a trovare un accordo.