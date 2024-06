Rinnovo Kvara, il Napoli prepara un grosso aumento: c’è un piano B

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere incerto. Intanto in casa Napoli proseguono i lavori per il rinnovo, con il piano B pronto in caso di cessione.

L’attesa in casa Napoli è tutta per Antonio Conte, con il tecnico salentino atteso in città nel corso dei prossimi giorni. Intanto il DS Manna è al lavoro su più fronti, soprattutto su quello riguardante Khvicha Kvaratskhelia.

L’intenzione degli azzurri è quello di rinnovare e blindare il contratto del georgiano ed evitare la cessione. Nel caso in cui ci sarà la cessione di Kvaratskhelia, gli azzurri avrebbero già individuato il piano B.

Napoli, si prepara il rinnovo per Kvaratskhelia: intanto è pronto il piano B

Dopo aver chiuso tutti gli accordi con Antonio Conte, il focus del Napoli è passato immediatamente a Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano è corteggiato dal PSG, ma il Napoli punta a blindare il suo gioiellino. Il DS Manna è al lavoro per preparare una richiesta di rinnovo importante, in modo che Kvaratskhelia possa restare al Napoli. Allo stesso tempo sarebbe già pronto il piano B.

Come riporta Repubblica, Manna sarebbe pronto ad offrire a Kvaratskhelia 5 milioni annui fino al 2029, con l’inserimento della clausola rescissoria nel nuovo contratto. La proposta degli azzurri è inferiore a ciò che ha avanzato il PSG al georgiano, ossia 7,5 milioni annui. In caso di fumata nera per il rinnovo, Giovanni Manna avrebbe già pronto il piano B. Sempre come riportato da Repubblica, in caso di cessione al PSG di Kvaratskhelia, il principale indiziato per sostituirlo sarebbe Federico Chiesa. L’esterno italiano sembra essere in uscita dalla Juventus, e di conseguenza potrebbe presentarsi un’opportunità di mercato per il Napoli.

Ovviamente il focus principale del nuovo Direttore Sportivo del Napoli è quello di raggiungere l’intesa con Kvaratskhelia per il rinnovo, in modo da accontentare la richiesta di Antonio Conte. Qualora però non si riuscisse a raggiungere l’accordo con l’esterno georgiano, il Napoli dovrebbe correre ai ripari. Il PSG nelle prossime settimane potrebbe alzare la propria offerta, spingendo il Napoli ad accettarla. A quel punto gli azzurri si ritroverebbero con l’out di sinistra scoperto. Manna sarebbe pronto a tentare l’affondo per Federico Chiesa, che Antonio Conte voleva già ai tempi dell’Inter. L’esterno non rientrerebbe nei piani di Thiago Motta, che potrebbe comunicare alla società l’intenzione di non puntare su Chiesa. A quel punto, Giovanni Manna sarebbe pronto ad affondare il colpo, e portare al Napoli, Federico Chiesa per sostituire il partente Khvicha Kvaratskhelia.