Napoli, primo rinforzo per Conte: l’annuncio di KKN, spunta il nome

Il Napoli è alla ricerca di vari profili per rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione. Arriva l’annuncio sul primo rinforzo per Antonio Conte.

Nel corso di questi mesi, sono stati accostati al Napoli numerosi giocatori in vista della prossima stagione. La società però è stata impegnata sulla scelta del nuovo allenatore, che è ricaduta su Antonio Conte.

L’obiettivo della dirigenza è quello di mettere a disposizione del tecnico salentino un organico per poter competere in Serie A. Intanto arriva l’indiscrezione sul potenziale primo acquisto di Giovanni Manna al nuovo tecnico.

Calciomercato Napoli, spunta il nome del primo rinforzo per Conte: di chi si tratta

In vista della nuova stagione, in casa Napoli sarà totalmente rivisto l’organico. Dopo la stagione negativa appena conclusa, saranno effettuate delle attente valutazioni su ogni singolo azzurro. Nel corso di quest’annata ha avuto un pessimo rendimento specialmente il reparto difensivo, che orfano di Kim ha mostrato tutte le sue lacune. Manna è già al lavoro su vari profili per rinforzare la difesa del Napoli, e proprio in quel reparto potrebbe arrivare il primo rinforzo per Antonio Conte.

Come annunciato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli si sarebbe fiondato sull’ex difensore del Bologna, Arthur Theate, attualmente in forza al Rennes. Giovanni Manna starebbe lavorando attentamente su questa traccia, ed il difensore belga potrebbe essere il primo rinforzo per Antonio Conte. Già nei mesi scorsi il difensore belga era stato accostato agli azzurri, ed oggi arrivano conferme su questa traccia di mercato. Il nuovo DS azzurro sarebbe pronto a rinforzare il reparto difensivo del Napoli, che in questa stagione ha mostrato il peggio di sé. Difatti è in bilico la situazione dei vari centrali del Napoli, che potrebbero essere ceduti nel corso del calciomercato estivo.

Intanto si lavora giù al primo possibile colpo in entrata, e potrebbe essere proprio Arthur Theate. Il difensore di nazionalità belga intriga e non poco Giovanni Manna, che sarebbe pronto a regalarlo ad Antonio Conte come primo colpo in entrata. Oltre a Theate, al Napoli servirà almeno un altro difensore centrale di qualità. Negli ultimi giorni, Giovanni Manna avrebbe ripreso i dialoghi con gli agenti di Alessandro Buongiorno, che potrebbe tornare in auge per gli azzurri. La priorità del nuovo DS azzurro ora sembrerebbe essere Arthur Theate, che presto potrebbe ritornare in Italia per sposare la causa del Napoli. Manna intanto continua a lavorare su questa trattativa, in modo da mettere a disposizione di Conte il primo colpo in entrata.