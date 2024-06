Mourinho al Fenerbahçe: vuole soffiare due colpi di mercato al Napoli

Josè Mourinho riparte dal Fenerbahçe, il tecnico portoghese avrebbe già avanzato richieste di mercato al proprio club.

Finita la pacchia, Josè Mourinho torna in panchina. Lo “Special One”, dopo due anni e mezzo intensi alla Roma, ha scelto la Turchia per ripartire, rifiutando secondo i vari addetti ai lavori proposte economicamente più vantaggiose dall’Arabia Saudita.

Sarà il Fenerbahçe la nuova casa del portoghese, arrivato proprio quest’oggi in Turchia scatenando come suo solito un entusiasmo difficilmente pareggiabile, insomma, ad Istanbul è già “Mourinho – mania”.

Mourinho – Fenerbahçe, le prime richieste dello “Special one”, ci sono due obiettivi azzurri

Mourinho è stato chiaro, presentandosi così ai suoi nuovi tifosi: “Questa maglia sarà la mia nuova pelle e le mie ossa”, mandando i già caldi tifosi turchi in totale delirio. Una sferzata d’energia in un ambiente deluso, reduce dal titolo perso all’ultima giornata ai danni degli eterni rivali del Galatasaray e che necessitava quindi di un nome del genere per riaccendersi.

Un Mourinho che come sempre avrebbe intenzioni chiare, quelle di vincere, riconducendo la società turca ad un titolo che manca da 10 anni. Aziz Yildirim, candidato alla presidenza del club, si è espresso ieri in conferenza stampa in merito, delineando nello specifico gli obiettivi di mercato indicati da Mourinho per il Fenerbahçe.

Nomi altisonanti, già attenzionati da altri top club, tra cui lo stesso Napoli, nomi come quelli di Romelu Lukaku e Paulo Dybala:

“Dopo l’annuncio di José Mourinho, voglio nominarvi i giocatori che il nostro nuovo tecnico ci ha richiesto: Mourinho vuole Romelu Lukaku, c’è anche Paulo Dybala tra le richieste. Altri? Talisca, il calciatore vuole venire, apprezza anche Sorloth. La direzione sportiva presente attualmente dovrebbe occuparsi di uno o due colpi, noi penseremo al resto”.

Insomma, idee chiare quelle dello “Special one”, che vorrebbe portare nella massima serie turca due pezzi da 90 assoluti. Ricordiamo che Romelu Lukaku è stato accostato con forza al Napoli, a maggior ragione dopo l’avvento imminente di Antonio Conte, allenatore che più di tutti è riuscito a massimizzare il valore dell’attaccante belga. Per Paulo Dybala, invece, ci sarebbe un conveniente discorso di clausola: per accaparrarsi l’argentino, infatti, basterebbe pagare entro luglio la clausola da 15 milioni presente nel suo contratto, una cifra irrisoria considerando il valore immenso e cristallino del talento argentino. Staremo a vedere, a quanto pare, però, gli avversari in sede di mercato arriveranno anche dalla Turchia, “Effetto Mourinho”.