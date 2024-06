Buffon senza dubbi su Conte al Napoli: le parole stupiscono i tifosi

Ormai è imminente l’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Sull’arrivo del tecnico in azzurro si è espresso uno dei giocatori allenati dal salentino, ossia Gianluigi Buffon.

I tifosi del Napoli sono in fermento per l’arrivo di Antonio Conte come prossimo allenatore. Il tecnico salentino ha trovato tutti gli accordi con la dirigenza sul proprio contratto, con l’ufficialità attesa nei prossimi giorni.

Sull’approdo di Antonio Conte al Napoli si stanno esprimendo diversi addetti ai lavori. Nella giornata odierna è arrivato il commento dell’ex giocatore allenatore da Conte, ovvero Gianluigi Buffon, che ha stupito i tifosi azzurri.

Conte al Napoli, arrivano le dichiarazioni di Buffon: tifosi del Napoli stupiti

Nel corso degli ultimi giorni, si sono intensificati i contatti tra Antonio Conte ed i dirigenti del Napoli per chiudere l’accordo. Nella giornata di ieri sono stati limati gli ultimi dettagli del contratto che legherà Conte al Napoli, con l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La notizia ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Napoli, che dopo una stagione complicata possono tornare a sognare in vista della prossima stagione. Nel frattempo numerosi addetti ai lavori si sono espressi sull’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli a partire dalla prossima stagione.

Nella giornata odierna si è esposto anche il capo delegazione della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon, che è intervenuto alla trasmissione Deejay Football Club su Radio Deejay: “È come il cacio sui maccheroni. Un profilo così per il Napoli senza Conte… non c’è di meglio”. Arriva dunque l’elogio di Buffon all’approdo del suo ex allenatore sulla panchina del Napoli. L’ex numero 1 della Juventus e della Nazionale italiana ha definito perfetta l’alchimia tra Conte ed il Napoli, annunciando come per gli azzurri non c’era una scelta migliore di questa. Le parole di Buffon hanno lasciato di stucco in maniera positiva i tifosi azzurri, che mai si sarebbero aspettati un’endorsement dall’ex bianconero.

Arriva dunque l’attestato di stima da parte di Buffon nei confronti di Antonio Conte, reputato come tecnico migliore per la situazione attuale del Napoli. Ovviamente gli azzurri sperano che il tecnico salentino possa risollevare la squadra dalle ceneri di questa stagione. Ovviamente bisognerà compiere un mercato attento e basato sulle esigenze del gioco di Antonio Conte. Non appena arriverà l’annuncio ufficiale, il tecnico indicherà a Giovanni Manna i profili richiesti, per cui il DS proverà a fare tutto il possibile. Intanto continuano ad arrivare riscontri positivi circa l’approdo di Conte al Napoli, con l’attestato importante arrivato niente poco di meno che da Gianluigi Buffon.