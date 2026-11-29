“Per Guida era una giornata particolare”: Allegri dice la sua dopo Sassuolo-Napoli 0-0.

“Non ho mai commentato una decisione arbitrale, oggi per Guida era una giornata particolare”: così il tecnico al termine della gara ai microfoni di DAZN, dove ha puntualizzato sulla situazione dell’arbitro di Torre Annunziata, chiamato a prendere una decisione delicata alla sua prima direzione del Napoli.

“La decisione va accettata”, quanto detto da Allegri, prima di fare un parallelismo a sorpresa tra la trasferta di Manchester e questa di Reggio Emilia.

“A Manchester era una partita da giocare, questa era una partita da vincere. Era più facile martedì con il City che oggi contro il Sassuolo”, la chiusura del mister.