“MAI VINTO DUE PARTITE DI FILA”: Massimiliano Allegri presenta così Sassuolo-Napoli.
Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio, ha ribadito l’importanza di vincere: non è mai capitato per due volte di fila in questa stagione, così come non è mai capitato di concludere due partite consecutive in stagione senza subire gol.
“Dobbiamo riuscirci oggi per dare continuità alla partita vinta contro il Torino, altrimenti sarà inutile”.
L’emergenza a centrocampo si dilaga con il forfait di De Bruyne, ma il tecnico conta anche sulla qualità offensiva di Lang: l’olandese è in un momento ottimale di forma e dovrà essere più incisivo vicino l’area di rigore.
“Ha qualità importanti ma deve crescere ancora, dare continuità al gol di Manchester e diventare più determinante al limite dell’area di rigore”.