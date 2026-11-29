“MAI VINTO DUE PARTITE DI FILA”: Massimiliano Allegri presenta così Sassuolo-Napoli.

Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio, ha ribadito l’importanza di vincere: non è mai capitato per due volte di fila in questa stagione, così come non è mai capitato di concludere due partite consecutive in stagione senza subire gol.