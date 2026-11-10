Fabrizio Romano anticipa un mercato invernale movimentato per il Napoli. Secondo l’esperto di calciomercato, il club partenopeo è già operativo in questa fase e interverrà nella sessione di gennaio, anche se l’entità degli acquisti dipenderà da più variabili.

Non so dirvi ad oggi un numero preciso di acquisti che farà il Napoli perché molto dipenderà anche dalle cessioni, dagli infortuni e dai prossimi risultati. Di certo però i partenopei si muoveranno sul mercato, su questo non ci sono dubbi.