Fabrizio Romano anticipa un mercato invernale movimentato per il Napoli. Secondo l’esperto di calciomercato, il club partenopeo è già operativo in questa fase e interverrà nella sessione di gennaio, anche se l’entità degli acquisti dipenderà da più variabili.
Non so dirvi ad oggi un numero preciso di acquisti che farà il Napoli perché molto dipenderà anche dalle cessioni, dagli infortuni e dai prossimi risultati. Di certo però i partenopei si muoveranno sul mercato, su questo non ci sono dubbi.
Così Romano descrive la situazione, lasciando aperta la forbice sulle operazioni in entrata ma escludendo l’immobilismo. Sul fronte tecnico, l’esperto conferma che Max Allegri resterà alla guida degli azzurri e che non sono stati presi in esame altri allenatori.
Romano segnala inoltre che la società è orientata a effettuare tagli anche sul mercato in uscita, motivati dal fatto che, secondo quanto riferito, si sarebbero viste situazioni non all’altezza delle aspettative.