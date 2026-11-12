Fabrizio Romano e Matteo Moretto confermano l'interesse del PSV per Kevin De Bruyne, ma avvertono: anche il Napoli e il giocatore devono esprimersi, e

Il PSV Eindhoven ha manifestato un interesse concreto per Kevin De Bruyne. A riferirlo sono Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che sul canale YouTube di Romano hanno dichiarato di avere «conferme vivissime» dell’interesse del club olandese per il centrocampista belga.

Moretto ha però precisato che la situazione rimane aperta e complessa:

Bisogna capire anche cosa ne pensa il Napoli e cosa ne pensa il giocatore. KDB ha anche altre squadre che lo stanno sondando quindi è una situazione da tenere in considerazione.

Romano ha aggiunto una valutazione sul peso della decisione per il giocatore:

Credo che si tratta di una scelta da vita che deve fare. Il PSV è interessato, ma da qui a prenderlo c’è ancora molta strada da fare.

Secondo quanto riportato dalle stesse fonti, il trasferimento al PSV avvicinerebbe De Bruyne alla sua area geografica d’origine e gli garantirebbe comunque un palcoscenico competitivo. Resta però da chiarire la posizione del Napoli e quella dello stesso giocatore, con altre squadre che starebbero già sondando il terreno.