Il giornalista Nicolò Schira ha fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli e Scott McTominay per il rinnovo del contratto del centrocampista scozzese, intervenendo su YouTube con una valutazione che lascia spazio all’ottimismo.
Secondo Schira, la volontà del giocatore sarebbe chiara: restare in azzurro. La situazione rispetto ad alcuni mesi fa sarebbe migliorata, anche se la trattativa non è ancora conclusa.
McTominay vuole restare a Napoli, vediamo se troveranno l’accordo. Serviranno altri summit, ma la strada è più in discesa rispetto a qualche mese fa.