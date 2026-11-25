Schira parla di un possibile rinnovo a lungo termine: la trattativa è più avanzata rispetto a qualche mese fa, anche se manca ancora l'accordo finale.

Il giornalista Nicolò Schira ha fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli e Scott McTominay per il rinnovo del contratto del centrocampista scozzese, intervenendo su YouTube con una valutazione che lascia spazio all’ottimismo.

Secondo Schira, la volontà del giocatore sarebbe chiara: restare in azzurro. La situazione rispetto ad alcuni mesi fa sarebbe migliorata, anche se la trattativa non è ancora conclusa.