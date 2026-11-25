L’interesse dell’Inter per Gustavo Varela, centravanti del Monza, è arrivato direttamente dalla voce del presidente nerazzurro Beppe Marotta. Intervenuto a Sky Sport prima della partita Inter-Stoccarda, il dirigente ha ammesso pubblicamente l’apprezzamento del club per il portoghese, già seguito dal Napoli in ottica mercato invernale.
Non piace solo all’Inter, ma a tante squadre. È una bella sorpresa del nostro campionato.
Così Marotta, senza nascondere l’interesse nerazzurro ma inquadrandolo in uno scenario più ampio, in cui anche la Juventus sarebbe pronta a inserirsi nella corsa all’attaccante del Monza.