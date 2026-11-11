Manna su Cacciamani e Varela: le parole del ds del Napoli

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli esprimendosi su due profili seguiti con interesse: Cacciamani e Varela.

Sul primo, il ds azzurro ha usato toni entusiasti.

Cacciamani è un prospetto interessante, ci piace. È tra i più interessanti che il panorama calcistico italiano può offrire. Ma dire che lo compreremo mi sembra prematuro.

Più cauto invece il giudizio su Varela, attaccante del Monza, per il quale Manna ha escluso un intervento immediato.

Varela è un buon giocatore, ma noi abbiamo Lucca, Hojund e Giovane: in questo momento lì siamo chiusi, poi vedremo se ci saranno cessioni. Non penso che il Monza se ne priverà a gennaio.