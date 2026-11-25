Un progetto sviluppato in collaborazione con Stantec e Legends Global, pensato per soddisfare gli standard dell'Eurolega e della futura NBA Europe.

La proprietà americana del Napoli Basketball, Underdog Global Partners, ha presentato i rendering preliminari della Napoli Arena, il futuro impianto polivalente che sorgerà nel quartiere di Fuorigrotta con accesso da viale Giochi del Mediterraneo.

Quanti posti avrà la Napoli Arena e quando aprirà?

La struttura è progettata per accogliere 12.000 spettatori durante gli eventi sportivi e fino a 15.000 per concerti e spettacoli. Il calendario previsto supera le 120 giornate di eventi all’anno, con un’offerta che comprende congressi ed eventi privati oltre alle partite di basket. Tra gli elementi architettonici spiccano un maxischermo a quattro facce sospeso sopra il parquet, tribune su più livelli ispirate alle arene americane, settori riservati all’ospitalità premium e spazi pubblici con aree verdi e percorsi pedonali.

Sul fronte dei tempi, le autorizzazioni definitive e l’avvio dei lavori sono previsti per il 2027, con l’inaugurazione fissata all’inizio della stagione 2029/30.

Chi ha sviluppato il progetto e quali standard punta a rispettare?

L’impianto è stato concepito in collaborazione con Stantec e Legends Global e punta a soddisfare gli standard dell’Eurolega e della futura NBA Europe. L’iniziativa si colloca nel quadro delle ambizioni internazionali della società, che ha recentemente annoverato tra i propri investitori Josh Hart, giocatore dei New York Knicks.