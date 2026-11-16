Il valore della produzione supera i 359,2 milioni del 2022/2023. I proventi UEFA sono saliti da 3,9 a 49,5 milioni, i diritti tv da 78,1 a 133 milioni.

Il Napoli ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2026 con un valore della produzione pari a 384,3 milioni di euro, il fatturato più elevato nella storia del club. La cifra supera anche i 359,2 milioni registrati nel 2022/2023, la stagione del primo Scudetto dell’era De Laurentiis.

Come riportato da Calcio e Finanza, il bilancio si è chiuso con un utile netto di circa 2,2 milioni di euro, in netto recupero rispetto alla perdita di 21,4 milioni dell’esercizio precedente.

Il fattore determinante è stato il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza dalle competizioni UEFA: i proventi legati alla competizione sono passati da circa 3,9 a 49,5 milioni di euro, mentre i ricavi da diritti televisivi complessivi sono saliti a 133 milioni rispetto ai 78,1 milioni del 2024/25.

Sul fronte commerciale e stadio, i ricavi si attestano a 109,7 milioni: 31,3 milioni derivano dal matchday, 52,9 milioni dalle sponsorizzazioni e 25,5 milioni dalle attività commerciali e royalties.

Secondo Calcio e Finanza, tra i fattori che hanno contribuito al miglioramento dei risultati figurano anche il player trading e un risarcimento legato alla vicenda IMG, a fronte di un aumento della struttura dei costi.