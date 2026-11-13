L’azzurro ha fame di Napoli: il messaggio social è chiarissimo!
Alisson Santos è pronto a rientrare in campo dopo la sosta per le Nazionali, dopo esser stato praticamente out tutta la stagione fin qui.
Tre presenze in campionato ed una in Champions League per l’ex Sporting Lisbona prima di infortunarsi in Champions League contro l’Arsenal, e di avere poi una ricaduta dopo pochi minuti dal suo ingresso nel match contro del Penzo contro il Venezia.
Il calvario di Alisson si avvicina però alla sua fine, come dimostrato dallo stesso brasiliano sui social: testa bassa, palestra ed alcuni dei suoi momenti più belli passati in maglia azzurra impressi sulle mura di casa.
Una storia Instagram eloquente, la freccia verdeoro sta per tornare!