Prezzi a partire da 14 euro contro il Torino: il Napoli chiama a raccolta i cuori azzurri in vista della prossima partita al Diego Armando Maradona, in programma per sabato 21 novembre alle ore 20:45.

Dalle ore 12:00 di mercoledì 11 novembre 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 15 novembre 2026, i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera).

Dalle ore 10:00 di lunedì 16 novembre 2026 e fino alle ore 15:00 di lunedì 16 novembre, i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (quest’ultima vedrà il via dalle ore 16:00 di lunedì 16 novembre 2026).

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