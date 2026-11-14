Chi è Marco Landucci, il vice di Allegri al Napoli

Marco Landucci è il vice allenatore di Massimiliano Allegri al Napoli da luglio 2026, dopo l’ufficialità di Allegri sulla panchina azzurra, arrivata il 3 luglio. Ex portiere, poi preparatore dei portieri e infine secondo di Allegri in diversi club, lo segue dal 2008.

Chi è Marco Landucci

Landucci è nato a Lucca il 25 marzo 1964. Ha fatto il portiere fino al 2001, soprattutto tra Serie B e Serie C, con una lunga parentesi da titolare alla Fiorentina. Dopo il ritiro è rimasto nel calcio: prima ha allenato i portieri, poi è diventato allenatore in seconda.

La carriera da portiere

Landucci è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Prima di affermarsi in viola ha fatto esperienza in prestito, a Viareggio e poi a Rondinella, e nel 1985-86 ha vinto con il Parma il campionato di Serie C1 e la promozione in Serie B. Dal 1986 è stato il portiere della Fiorentina, con oltre cento presenze in campionato, prima di perdere il posto da titolare.

Dopo Firenze ha girato l’Italia: Lucchese, Brescia, che nel 1994 ha vinto la Coppa Anglo-Italiana, e Avellino. In Irpinia ha conquistato la promozione in Serie B nel 1994-95. Poi la parentesi all’Inter, nel 1995-96, senza presenze, alle spalle di Gianluca Pagliuca. Gli ultimi anni li ha passati tra Venezia, Verona, Lucchese e Cuoiopelli, fino al ritiro nel 2001. Per date e presenze di alcune di queste ultime tappe le fonti non coincidono, per questo le lasciamo fuori dalla tabella.

Club Periodo Viareggio (prestito) 1981-82 Rondinella (prestito) 1984-85 Parma (prestito) 1985-86 Fiorentina 1986-1991 Lucchese 1991-92 Brescia 1992-1994 Avellino 1994-95 Inter 1995-96 Venezia 1996

La carriera da collaboratore tecnico

Dopo il ritiro Landucci è tornato alla Fiorentina come preparatore dei portieri delle giovanili, poi nel 2006 è passato al Grosseto. Il rapporto con Allegri risale a quegli anni: nel 2008, al Cagliari, i due hanno cominciato a lavorare insieme.

Al Milan, dal 2010 al 2014, Landucci è stato il preparatore dei portieri mentre il secondo di Allegri era Mauro Tassotti. In rossonero ha vinto lo scudetto 2010-11 e la Supercoppa italiana del 2011. Nel 2014 ha seguito Allegri alla Juventus, dove è tornato a fare il vice: sul sito del club il suo nome compare nello staff presentato il 18 luglio 2014. Con i bianconeri sono arrivati cinque scudetti consecutivi nel primo ciclo, poi una seconda parentesi dal 2021 al 2024.

Squadra Ruolo Periodo Fiorentina (giovanili) Preparatore dei portieri dopo il ritiro fino al 2006 Grosseto Preparatore dei portieri 2006-2008 Cagliari Vice di Allegri e preparatore dei portieri 2008-2010 Milan Preparatore dei portieri 2010-2014 Juventus Vice di Allegri 2014-2019 Juventus Vice di Allegri 2021-2024 Milan Vice di Allegri 2025-2026 Napoli Vice di Allegri dal 2026

Il rapporto con Allegri e il ruolo al Napoli

Nel 2025 Allegri è tornato al Milan e ha richiamato Landucci come secondo. L’esperienza è durata una stagione: il 25 maggio 2026 il club rossonero ha esonerato Allegri, e con lui si è chiusa anche la collaborazione di Landucci al Milan.

Il 3 luglio 2026 il Napoli ha ufficializzato Allegri, con un contratto fino al 30 giugno 2029, al posto di Antonio Conte. Nei giorni seguenti i media hanno riportato la composizione del suo staff, con Landucci vice e Simone Folletti responsabile dei preparatori atletici. Per l’organico che Landucci segue in allenamento trovi tutti i nomi nella rosa del Napoli 2026-2027, mentre per arrivi e uscite c’è la sezione dedicata al calciomercato Napoli.

Il 1° novembre 2026, con Allegri squalificato per due giornate dopo Napoli-Roma, Landucci ha guidato la squadra dalla panchina nella sconfitta per 2-0 a Torino contro la Juventus.

Domande frequenti

Chi è il vice allenatore di Allegri al Napoli?

È Marco Landucci, ex portiere nato a Lucca il 25 marzo 1964. Lavora con Allegri dal 2008 ed è nello staff del Napoli dall’estate 2026.

Dove ha giocato Marco Landucci?

Ha fatto il portiere fino al 2001. Le tappe principali sono Fiorentina, Parma, Lucchese, Brescia, Avellino e, nel 1995-96, l’Inter, senza presenze in campionato.

Da quanto tempo Landucci lavora con Allegri?

Dal 2008, anno del Cagliari. Ha seguito Allegri al Milan, alla Juventus, di nuovo al Milan e ora al Napoli, con ruoli diversi: preparatore dei portieri in rossonero tra il 2010 e il 2014, vice in tutte le altre squadre.