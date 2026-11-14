Chi è Marco Landucci, il vice di Allegri al Napoli

Marco Landucci è il vice allenatore di Massimiliano Allegri al Napoli da luglio 2026, dopo l’ufficialità di Allegri sulla panchina azzurra, arrivata il 3 luglio. Ex portiere, poi preparatore dei portieri e infine secondo di Allegri in diversi club, lo segue dal 2008.
Chi è Marco Landucci
Landucci è nato a Lucca il 25 marzo 1964. Ha fatto il portiere fino al 2001, soprattutto tra Serie B e Serie C, con una lunga parentesi da titolare alla Fiorentina. Dopo il ritiro è rimasto nel calcio: prima ha allenato i portieri, poi è diventato allenatore in seconda.
La carriera da portiere
Landucci è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Prima di affermarsi in viola ha fatto esperienza in prestito, a Viareggio e poi a Rondinella, e nel 1985-86 ha vinto con il Parma il campionato di Serie C1 e la promozione in Serie B. Dal 1986 è stato il portiere della Fiorentina, con oltre cento presenze in campionato, prima di perdere il posto da titolare.
Dopo Firenze ha girato l’Italia: Lucchese, Brescia, che nel 1994 ha vinto la Coppa Anglo-Italiana, e Avellino. In Irpinia ha conquistato la promozione in Serie B nel 1994-95. Poi la parentesi all’Inter, nel 1995-96, senza presenze, alle spalle di Gianluca Pagliuca. Gli ultimi anni li ha passati tra Venezia, Verona, Lucchese e Cuoiopelli, fino al ritiro nel 2001. Per date e presenze di alcune di queste ultime tappe le fonti non coincidono, per questo le lasciamo fuori dalla tabella.
|Club
|Periodo
|Viareggio (prestito)
|1981-82
|Rondinella (prestito)
|1984-85
|Parma (prestito)
|1985-86
|Fiorentina
|1986-1991
|Lucchese
|1991-92
|Brescia
|1992-1994
|Avellino
|1994-95
|Inter
|1995-96
|Venezia
|1996
La carriera da collaboratore tecnico
Dopo il ritiro Landucci è tornato alla Fiorentina come preparatore dei portieri delle giovanili, poi nel 2006 è passato al Grosseto. Il rapporto con Allegri risale a quegli anni: nel 2008, al Cagliari, i due hanno cominciato a lavorare insieme.
Al Milan, dal 2010 al 2014, Landucci è stato il preparatore dei portieri mentre il secondo di Allegri era Mauro Tassotti. In rossonero ha vinto lo scudetto 2010-11 e la Supercoppa italiana del 2011. Nel 2014 ha seguito Allegri alla Juventus, dove è tornato a fare il vice: sul sito del club il suo nome compare nello staff presentato il 18 luglio 2014. Con i bianconeri sono arrivati cinque scudetti consecutivi nel primo ciclo, poi una seconda parentesi dal 2021 al 2024.
|Squadra
|Ruolo
|Periodo
|Fiorentina (giovanili)
|Preparatore dei portieri
|dopo il ritiro fino al 2006
|Grosseto
|Preparatore dei portieri
|2006-2008
|Cagliari
|Vice di Allegri e preparatore dei portieri
|2008-2010
|Milan
|Preparatore dei portieri
|2010-2014
|Juventus
|Vice di Allegri
|2014-2019
|Juventus
|Vice di Allegri
|2021-2024
|Milan
|Vice di Allegri
|2025-2026
|Napoli
|Vice di Allegri
|dal 2026
Il rapporto con Allegri e il ruolo al Napoli
Nel 2025 Allegri è tornato al Milan e ha richiamato Landucci come secondo. L’esperienza è durata una stagione: il 25 maggio 2026 il club rossonero ha esonerato Allegri, e con lui si è chiusa anche la collaborazione di Landucci al Milan.
Il 3 luglio 2026 il Napoli ha ufficializzato Allegri, con un contratto fino al 30 giugno 2029, al posto di Antonio Conte. Nei giorni seguenti i media hanno riportato la composizione del suo staff, con Landucci vice e Simone Folletti responsabile dei preparatori atletici. Per l’organico che Landucci segue in allenamento trovi tutti i nomi nella rosa del Napoli 2026-2027, mentre per arrivi e uscite c’è la sezione dedicata al calciomercato Napoli.
Il 1° novembre 2026, con Allegri squalificato per due giornate dopo Napoli-Roma, Landucci ha guidato la squadra dalla panchina nella sconfitta per 2-0 a Torino contro la Juventus.
Domande frequenti
Chi è il vice allenatore di Allegri al Napoli?
È Marco Landucci, ex portiere nato a Lucca il 25 marzo 1964. Lavora con Allegri dal 2008 ed è nello staff del Napoli dall’estate 2026.
Dove ha giocato Marco Landucci?
Ha fatto il portiere fino al 2001. Le tappe principali sono Fiorentina, Parma, Lucchese, Brescia, Avellino e, nel 1995-96, l’Inter, senza presenze in campionato.
Da quanto tempo Landucci lavora con Allegri?
Dal 2008, anno del Cagliari. Ha seguito Allegri al Milan, alla Juventus, di nuovo al Milan e ora al Napoli, con ruoli diversi: preparatore dei portieri in rossonero tra il 2010 e il 2014, vice in tutte le altre squadre.