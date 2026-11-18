Secondo quanto riportato da Il Mattino, Costantino Favasuli potrebbe essere schierato dal primo minuto nel prossimo match di Serie A del Napoli contro il Torino. L’esterno classe 2004, ex Catanzaro, tornerebbe in campo nel suo ruolo principale di terzino destro.
Il motivo sarebbe l’indisponibilità di Giovanni Di Lorenzo: il capitano azzurro potrebbe non essere ancora arruolabile al rientro dalla sosta. Prima della pausa, Favasuli era stato provato in una posizione più avanzata, da esterno alto; contro i granata di Abate, invece, agirebbe nella sua collocazione naturale.