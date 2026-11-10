La SSC Napoli ha comunicato il piano di recupero per Di Lorenzo, Badiashile, Lobotka, Favasuli, Neres, Spinazzola, Buongiorno e Alisson Santos durante la

La SSC Napoli ha diffuso un comunicato ufficiale con il programma di recupero degli otto giocatori attualmente fuori causa durante la sosta. Fino alla seduta di venerdì, Di Lorenzo, Badiashile, Lobotka, Favasuli, Neres, Spinazzola, Buongiorno e Alisson Santos svolgeranno sedute di fisioterapia e di riatletizzazione, oltre a lavori fisico-atletici individuali al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno.

Da sabato i percorsi si differenziano. Favasuli, Spinazzola e Neres lavoreranno parzialmente con il gruppo. Di Lorenzo e Lobotka svolgeranno invece lavoro in palestra. Alisson Santos e Badiashile effettueranno un programma personalizzato tra palestra e campo. Buongiorno continuerà il proprio iter riabilitativo, senza rientrare in gruppo.

Il resto della rosa seguirà una tabella di lavoro personalizzata.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“Nella giornata di ieri e di oggi, e fino alla seduta di venerdì, Di Lorenzo⁩, Badiashile⁩, Lobotka⁩, Favasuli⁩, Neres⁩, Spinazzola⁩, Buongiorno⁩ e Alisson Santos svolgono sedute di fisioterapia e di riatletizzazione e lavori fisico-atletici individuali al SSC Napoli Training Center.

Il resto del gruppo prosegue una tabella di lavoro personalizzata.Dalla sessione di sabato Favasuli, Neres e Spinazzola lavoreranno parzialmente con il gruppo.

Di Lorenzo e Lobotka svolgeranno lavoro in palestra.

Alisson e Badiashile effettueranno personalizzato in palestra e in campo.

Buongiorno continuerà l’iter riabilitativo”.