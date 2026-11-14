Di Lorenzo e Badiashile lavorano con programma personalizzato in palestra e in campo; Alisson e Lobotka restano al solo lavoro individuale in palestra.

Nel report ufficiale diffuso dal Napoli, emergono aggiornamenti sulle condizioni degli azzurri attualmente fuori causa. I giocatori più vicini al rientro in gruppo sembrano essere Favasuli, Neres e Spinazzola, che hanno svolto parte della sessione di allenamento insieme alla squadra.

Progressi più contenuti per Di Lorenzo e Badiashile, impegnati in un programma personalizzato tra palestra e campo. Più indietro, invece, Alisson e Lobotka, che hanno lavorato esclusivamente con un piano individuale in palestra.