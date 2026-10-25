Pagelle Napoli, McTominay mette tutti d’accordo: tre 8. Beukema bocciato dopo il pari con la Roma

McTominay da 8 per tutti: la doppietta non basta al Napoli

McTominay è il migliore del Napoli per tutti e tre i giornali. L’8 unanime premia una prestazione che unisce lavoro per la squadra e capacità di arrivare al momento giusto vicino alla porta. Lo scozzese segna il 2-0 e poi il 3-2, riportando avanti gli azzurri dopo la prima rimonta della Roma.

La Gazzetta sottolinea il ritorno di un giocatore capace di fare la differenza, mentre il Corriere valorizza anche il suo contributo difensivo. Tuttosport evidenzia il ritrovato peso offensivo: due gol nella stessa partita, dopo un’attesa che in campionato durava dalla sfida con il Pisa del 17 maggio.

Anguissa e Politano brillano, De Bruyne convince in regia

Promozione piena anche per Anguissa, autore del primo gol con una rovesciata. Gazzetta e Corriere gli assegnano 7, Tuttosport sale a 7,5. Il gesto tecnico rende memorabile la sua serata, ma i giudizi positivi riguardano anche la sostanza della prestazione a centrocampo.

La stessa distribuzione di voti accompagna Politano: 7, 7 e 7,5. Le sue iniziative mettono in difficoltà la Roma e contribuiscono alla costruzione dei primi due gol del Napoli. Pesa l’occasione non sfruttata per il possibile 3-0, ma il bilancio resta nettamente positivo.

De Bruyne prende 7 da Gazzetta e Corriere, 6,5 da Tuttosport. La posizione in regia continua a offrire indicazioni incoraggianti: il belga dà qualità alla manovra, trova i compagni e partecipa alla gestione del possesso. I quotidiani approvano quindi la scelta di Allegri, pur con una sfumatura più prudente nel voto di Tuttosport.

Badiashile promosso, Beukema paga gli errori della ripresa

Il cambio al centro della difesa segna uno dei passaggi più delicati della partita. Badiashile riceve 6,5 dalla Gazzetta e 7 dagli altri due quotidiani: finché resta in campo, offre ordine e sicurezza. Il problema fisico che lo costringe a uscire priva il Napoli di un giocatore fino a quel momento convincente.

Per Beukema, entrato al suo posto, arrivano invece un 5 da Gazzetta e Corriere e un 4,5 da Tuttosport. Le valutazioni richiamano le difficoltà sul gol di Soulé e, soprattutto, l’episodio che apre lo spazio al definitivo pareggio di Balerdi. È lui il peggiore degli azzurri nelle pagelle.

Rafa Marin viene premiato con due 7 e un 6,5 per una prova attenta nonostante l’ammonizione iniziale. Di Lorenzo oscilla tra 6,5 e 7, mentre Olivera non convince allo stesso modo: pesa anche la grande occasione da gol fallita.

Hojlund lavora per la squadra, Lang divide i giudizi

Hojlund ottiene tre 6,5. Non trova il gol, ma il lavoro contro N’Dicka e il contributo alla manovra vengono riconosciuti da tutte le testate. Tra le azioni più apprezzate c’è la progressione con cui mette Olivera nelle condizioni di segnare.

Più distanti le valutazioni su Lang: sufficiente per la Gazzetta, 5,5 per il Corriere e 5 per Tuttosport. Il primo tempo offre spunti interessanti, ma nella ripresa cala e alcune scelte offensive non aiutano il Napoli a chiudere la partita.

Anche Allegri divide: 7 per Gazzetta e Corriere, 6 per Tuttosport. Viene riconosciuta la capacità di mettere la squadra nelle condizioni di fare male alla Roma, ma resta il peso di un successo sfuggito dopo essere stati avanti prima di due gol e poi nuovamente a pochi minuti dalla fine.

Pagelle Napoli a confronto: tutti i voti

Giocatore Gazzetta dello Sport Corriere dello Sport Tuttosport Meret 6 6 6 Di Lorenzo 6,5 7 6,5 Rafa Marin 7 7 6,5 Badiashile 6,5 7 7 Olivera 5,5 5,5 6 Anguissa 7 7 7,5 De Bruyne 7 7 6,5 McTominay 8 8 8 Politano 7 7 7,5 Hojlund 6,5 6,5 6,5 Lang 6 5,5 5 Beukema 5 5 4,5 Giovane 5,5 6 5 Spinazzola 6 s.v. 5,5 Lobotka s.v. s.v. 6 Vergara s.v. — 5,5 Allegri 7 7 6