Napoli-Roma, Allegri: “Buttato fuori per nulla! Badiashile? Lo valuteremo”

Allegri è apparso furioso nel post-partita contro la Roma. Il Napoli ha visto sfumare la vittoria all’ultimo e sul finale è successo di tutto. Le parole del mister.

Allegri nel post-partita a Dazn

Allegri commenta subito il finale:

“Il quarto uomo ha richiamato l’arbitro e mi ha cacciato fuori, ma non ho detto assolutamente nulla. Io ogni volta che mi alzo dalla panchina vengo sbattuto fuori. Sono molto arrabbiato per il finale della partita. Da ora in avanti mi siedo in panchina e non mi muovo più. Vedo altri che entrano in campo, ribaltano. Io sono stato tutta la sera e sono stato buttato fuori”.

Poi sulla fase difensiva:

“Stasera la squadra ha fatto una buona partita contro la Roma che è forte, poi abbiamo subito il terzo gol e possiamo fare poco. Risaliremo la classifica. Difesa? io ho cambiato modo di giocare, oggi voglio giocare tutto in attacco. D’ora in avanti se posso metto anche 4 attaccanti”.

Sul belga:

“De Bruyne regista? Non potrà giocare tutta la partita, abbiamo Lobortka, Gilmour e lo spirito della squadra deve essere questo. Questa sera e a Venezia abbiamo lasciato punti per strada. Poi stasera non sono troppo ludico, scusate dopo 25 anni posso sbagliare anch’io”.

Su Hojlund e Badiashile:

“Hojlund? Ha avuto tre situazioni favorevoli e ha giocato bene, i gol arriveranno. Badiashile ha avuto un infortunio e lo valuteremo nelle prossime 48 ore”.