La nuova vita di De Bruyne: 20 metri indietro è tornato quello di un tempo, i dati parlano chiaro!

Nuova linfa vitale per Kevin De Bruyne: la mossa di Allegri ha rivitalizzato il centrocampista belga!
Napoli-Roma ha visto nuovamente un Kevin De Bruyne ispirato come un tempo: corsa, sacrificio, invenzioni e passaggi millimetrici pur giocando ben lontano dalla porta, nella posizione cara negli ultimi anni a Lobotka.
Allegri lo ha arretrato di 20 metri rispetto alla sua posizione naturale, trasformandolo in un regista puro: fa girare palla, verticalizza, pulisce i palloni sporchi e dà il via alle ripartenze, sembrando davvero il KDB capace di incantare Manchester negli anni più floridi della sua carriera.
I dati parlano chiaro e tale ruolo potrebbe anche allungargli la carriera, con il Napoli sta sfruttando alla perfezione l’intero schema.