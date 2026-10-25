Espulsione per Allegri: non rischia solo il mister! Sanzione pesante anche per il Napoli?

ALLEGRI E IL NAPOLI RISCHIANO GROSSO: sanzione anche alla società?
Lunedì 26 ottobre, il Giudice Sportivo deciderà la sanzione per il mister azzurro dopo il rosso rimediato contro la Roma: il classico turno di squalifica potrebbe non essere l’unica “punizione”.
Molto dipenderà dal referto degli ufficiali di gara: dovessero essere segnalate espressioni ingiuriose di Allegri nei confronti di arbitro e collaboratori, le sanzioni potrebbero diventare più severe così come potrebbero aumentare i turni di stop.
Inoltre, a pesare sul tecnico, c’è anche la frase sulla “Champions messa in tasca” alla Roma in conferenza stampa: stando a TMW potrebbe scattare un’ammenda compresa tra i 2.500 e i 50.000 euro.
Questo, qualora venisse riconosciuta dalla Procura federale la violazione dell’articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva, con parole lesive nei confronti della regolarità del torneo o dell’imparzialità della classe arbitrale: rischio, questo, estendibile anche al Napoli, che potrebbe essere multato per non aver preso le distanze dalle affermazioni di Allegri.