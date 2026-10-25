Napoli, partenza horror in campionato: peggior avvio negli ultimi 16 anni!

Il Napoli di Allegri ha cominciato questa stagione di Serie A con 11 punti dopo otto giornate: il 3-3 con la Roma certifica il peggior avvio dal 2009/10, quando si fermò a 10.

Dato impetuoso per il Napoli di Allegri

Questa partenza terrificante è la terza dal ritorno in Serie A nel 2007 in cui il Napoli conquista appena tre successi nelle prime otto giornate. Gli altri due precedenti sono il 2009/10, con tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, e il 2010/11, con tre vittorie, tre pareggi e due ko.

Nell’anno del Centenario e dopo la guida vincente sotto le mani di Antonio Conte, ci si aspettava una partenza decisamente migliore in casa Napoli. Il mercato estivo e alcune scelte non azzeccate – anche in precedenza – non hanno portato ad un avvio positivo. Gli 11 punti attuali pesano molto, con la consapevolezza di invertire quanto prima la rotta per accedere ad un punto serratissimo nella prossima Champions League.