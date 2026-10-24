Allegri: “Sarà una bellissima partita”, poi le parole su De Bruyne

Allegri, prima di Napoli-Roma, parla a DAZN: dopo la sconfitta il Napoli deve ripartire contro una squadra forte, e De Bruyne non va convinto.

L’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha rilasciato dichiarazioni a DAZN alla vigilia della sfida con la Roma, riportate dal sito Napoli Magazine. Allegri sottolinea che il Napoli arriva da una sconfitta e non è riuscito a vincere due partite di seguito. Per lui la squadra deve riprendere il proprio cammino contro un avversario di valore.

Sul belga Allegri chiarisce:

“De Bruyne? Ne ho messi tre a metà campo che hanno libertà di lavorare. Sono dettagli che fanno la differenza, se non sei cattivo, gli avversari hanno più facilità. Come l’ho convinto? Non c’è bisogno di convincerlo, l’ho messo in quella posizione e lui è bravo, McTominay è più offensivo”.