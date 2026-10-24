Napoli, le idee per gennaio: Romano a centrocampo, Varela per l’attacco

Il Napoli prepara le prossime mosse di mercato, con il centrocampo al centro delle valutazioni. Secondo quanto raccontato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri e Giovanni Manna hanno fatto il punto sugli interventi necessari. L’obiettivo sarebbe inserire almeno un rinforzo nella mediana, senza escludere un secondo acquisto se si presentassero le condizioni. In parallelo, la dirigenza valuta soluzioni offensive e possibili uscite, con le situazioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang ancora aperte.

Centrocampo da rinnovare: McTominay resta il riferimento

Le riflessioni nascono dall’incertezza sul futuro di Anguissa, Lobotka e De Bruyne. Il Napoli vuole farsi trovare pronto davanti a eventuali partenze, mentre McTominay resta centrale nel progetto. Secondo Ceccarini, prosegue con fiducia la trattativa per prolungare il contratto dello scozzese dal 2028 al 2030, con adeguamento dell’ingaggio.

Tra i profili seguiti, oltre a Coulibaly e Zorgane, emerge Romano. Gli azzurri avrebbero iniziato a raccogliere informazioni, aggiungendosi a Inter e Juventus, senza però compiere passi decisivi.

Nella lista figurano anche Bergvall del Tottenham e Aranda del Boca Juniors. Piace Perrone, ma la volontà del Como di blindarlo renderebbe la pista difficilmente percorribile. Alcuni di questi nomi potrebbero essere valutati soprattutto per l’estate.

Varela piace al Napoli, Lucca può ripartire

Per l’attacco, Varela del Monza è uno dei giocatori osservati. Acquistato dal Benfica per 2,5 milioni di euro, ha segnato nove gol in otto partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia, attirando anche l’attenzione dell’Arsenal.

Il Napoli ci pensa, ma convincere il Monza a trattare già a gennaio potrebbe essere complicato. Ceccarini precisa inoltre che il Benfica conserva la possibilità di pareggiare un’offerta e il diritto al 20% sulla plusvalenza di una futura cessione.

Lucca, invece, potrebbe partire nuovamente in prestito. L’ipotesi di uno scambio con Davis dell’Udinese resta, per ora, una suggestione mai affrontata concretamente.

Lang, Ajax e PSV restano alla finestra

Da chiarire anche la posizione di Lang. In estate il Napoli aveva valutato una cessione, senza ricevere proposte ritenute adeguate. Ajax e PSV continuerebbero a seguirlo e potrebbero tornare a farsi avanti.

Le eventuali uscite contribuiranno a definire gli spazi per gli acquisti. La priorità indicata resta però il centrocampo, dove il Napoli vuole aggiungere nuove energie già durante la sessione invernale.